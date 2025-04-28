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Вселенная играет против правил: странная планета нарушает законы космоса

2:50
Наука

Астрономы сделали сенсационное открытие: впервые зафиксирована экзопланета, вращающаяся на полярной орбите вокруг пары коричневых карликов. Это редкое явление меняет представления о том, как могут выглядеть планетные системы во Вселенной.

Блуждающая планета
Фото: Веб-сайт НАСА
Блуждающая планета

Необычный танец звёзд

Исследователи наблюдали двойную систему 2M1510 — двух коричневых карликов, чья масса примерно в 30 раз больше массы Юпитера. Эти "неудавшиеся звёзды" не могут поддерживать термоядерные реакции, но гораздо тяжелее планет. Их удобная для наблюдений конфигурация — карлики затмевают друг друга с точки зрения Земли — позволила учёным с особой точностью следить за их движением.

Именно через долгосрочные измерения спектрографа UVES Европейской южной обсерватории был замечен странный дрейф их орбит — ретроградная прецессия, которую нельзя объяснить ни гравитацией, ни приливными эффектами, ни остаточными дисками вещества.

Тайна третьего объекта

Проанализировав данные, команда Томаса Бэйкрофта пришла к выводу: единственным объяснением может быть наличие невидимого спутника. Достаточно массивного, чтобы влиять на орбиты звёзд, но слишком слабого, чтобы его увидеть напрямую.

Все указывает на экзопланету, которая искажает гравитационные линии вокруг двойной системы.

Первая полярная экзопланета

Главная особенность этой загадочной планеты — её необычная орбита. Моделирование показало, что она движется перпендикулярно плоскости вращения своих звёзд. Это значит, что её путь проходит "сверху вниз" относительно орбитальной плоскости — явление, которого ранее никто не наблюдал.

До сих пор все известные планеты в двойных системах двигались в одной плоскости со своими звёздами. Это открытие заставляет пересмотреть классические модели формирования планетных систем.

Новая эпоха в поисках миров

Планета около 2M1510 пока остаётся кандидатом — она не была зафиксирована напрямую. Её присутствие подтверждается лишь гравитационными аномалиями.

Учёные надеются подтвердить существование полярной экзопланеты через детальное наблюдение затмений и астрометрические измерения в ближайшие годы. Но даже без окончательной верификации само предположение о её существовании стало важной вехой.

Если гипотеза подтвердится, мир на полярной орбите станет первым известным случаем такого типа и откроет новую страницу в изучении планетных систем — более сложных и разнообразных, чем когда-либо считалось.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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