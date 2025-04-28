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Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города

2:52
Наука

Континент, который веками казался вечным, трещит по швам. Восточная Африка переживает впечатляющие геологические изменения: разлом уже видно, и в будущем здесь может появиться новое море, навсегда изменив карту мира.

Взрыв Земли
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв Земли

Как трещит по швам Африка

Восточно-Африканская рифтовая система — один из самых ярких примеров разлома планеты. Гигантская трещина растянулась на более чем 6 000 км — от Красного моря до Мозамбика. Здесь сталкиваются три тектонические плиты: Сомалийская, Африканская и Аравийская, которые уже 25 миллионов лет постепенно расходятся.

Этот регион подарил миру величественные вулканы вроде Килиманджаро и живописные долины. Но самое удивительное — мы можем наблюдать этот процесс в реальном времени.

Миллиметры сегодня — океан завтра

Разлом растёт медленно: плиты расходятся со скоростью от нескольких миллиметров до сантиметра в год. Это похоже на то, как айсберги откалываются от ледников, только масштаб событий в Африке куда грандиознее.

Ученые уверены: однажды этот разлом приведёт к появлению нового океана, подобно тому, как миллионы лет назад образовался Атлантический океан между Африкой и Америкой.

Где появится новое море

Точка старта — регион Афар недалеко от Красного моря. Разлом постепенно опустится до Кении и, возможно, дотянется до границ Танзании. В будущем "Рог Африки" — территория Сомали, Эфиопии и Кении — станет огромным островом, отделённым от материка водной гладью.

Эта трансформация напоминает глобальные природные сдвиги, происходящие на фоне изменения климата, когда тают древние леса и исчезают целые ландшафты.

Когда всё ускорилось

Раньше считалось, что разделение займет миллионы лет. Но в 2005 году в Эфиопии за считаные минуты образовался разлом длиной 60 километров и глубиной в два метра. То, на что уходили века, произошло мгновенно. Это событие заставило учёных пересмотреть прогнозы: возможно, отделение идёт куда быстрее, чем ожидалось.

Геополитический поворот

Рог Африки — это стратегически важная зона: здесь начинаются пути в Красное море и Суэцкий канал — артерии мировой торговли. Будущее изменение рельефа способно повлиять на глобальную логистику и экосистемы региона.

Точные сроки пока неизвестны, но одно ясно: география Африки меняется прямо у нас на глазах — и человечество впервые может стать свидетелем рождения нового океана в реальном времени.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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