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Поддон душа своими руками: главная хитрость, чтобы не переделывать потом

2:48
Наука

Готовые душевые кабины постепенно уходят в прошлое — сегодня хозяева чаще выбирают отдельную установку основания и стеклянных стенок. Но что делать, если хочется собрать поддон своими руками?

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Можно ли делать слив в полу квартиры

В квартире многоэтажного дома организовать слив прямо в полу можно, но с условием: трубы должны закрываться легко снимаемыми элементами. Если же вы захотите спрятать их в бетон, такое переустройство, скорее всего, не согласуют, ведь это затруднит доступ к коммуникациям и может перегрузить перекрытия.

В частном доме тоже стоит подумать заранее: бетон придется разбивать при ремонте, а это сложно и затратно.

Что выбрать: готовый или самодельный поддон

Преимущества готовых решений:

  • Простота установки и подробная инструкция от производителя.
  • Подходят под стандартную планировку.
  • Легко подобрать сопутствующие элементы.

Плюсы поддона из плитки или керамогранита:

  • Возможность создать уникальный дизайн.
  • Размер и форма зависят только от вашего желания и особенностей помещения.
  • Больше свободы в планировке пространства ванной комнаты.

Недостатки самостоятельной сборки:

  • Необходимы навыки работы с кирпичом, бетоном, опалубкой.
  • Важна точность расчета уклона, чтобы не было застоя воды.
  • Требуется постоянный контроль состояния герметиков и затирки.
  • Высокая нагрузка на перекрытия из-за тяжелых материалов.

Какая высота и форма должна быть у основания душа

Высота стенок готовых поддонов — от 10 см. Сливное отверстие может быть круглым или в виде желоба (трапа). Основание всегда возвышается над полом из-за труб канализации. Для безбарьерного душа нужно предварительно поднять пол.

Как собрать поддон: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности и коммуникаций:

  • Сделайте гидроизоляцию пола и стен.
  • Тщательно выровняйте поверхность.
  • Проверьте возможность подключения слива.

Монтаж каркасного поддона:

  • Закрепите ножки и каркас.
  • Проклейте соединения ФУМ-лентой.
  • Подключите слив без герметика, проверьте ровность уровнем.
  • Убедитесь в устойчивости, затем зафиксируйте ножки анкерами.
  • Герметизируйте слив и проверьте отсутствие утечек.
  • Заполните щели герметиком после проверки.

Что делать после установки основания

После полного высыхания герметика можно приступать к укладке плитки и монтажу стенок. Специалисты рекомендуют не торопиться с финальным герметиком до завершения всех отделочных работ.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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