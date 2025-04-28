Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли

Представьте: сутки на Марсе становятся короче. Пусть и всего на 4 миллисекунды в год, но факт остаётся фактом — планета начала вращаться быстрее. Это открытие сделано с помощью посадочного модуля InSight, который провёл на Красной планете четыре года.
За время своей миссии InSight зафиксировал 1319 марсотрясений, включая колебания после падений метеороидов. Особенно примечательным стало падение крупного метеороида 24 декабря 2021 года. Удар создал огромную воронку и разбросал по поверхности куски льда размером с валун.
Сейчас астрофизики рассматривают несколько версий, объясняющих причину ускорения вращения планеты:
Чтобы представить процесс нагляднее, учёные приводят аналогию с конькобежцем. Когда спортсмен вращается с вытянутыми руками, его скорость невысокая. Стоит ему прижать руки ближе к телу — скорость вращения резко увеличивается. Похожим образом изменение распределения массы на Марсе привело к ускорению вращения планеты.
В декабре 2022 года миссия InSight была завершена, так как батареи аппарата полностью разрядились, а связь с модулем была утеряна. Тем не менее, за четыре года InSight смог дать учёным важные данные, значительно расширив наше понимание динамики Марса.
Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.
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