Эту вакцину разрабатывают всего за 100 дней: главный секрет британских учёных

Новые пандемии могут стать частью нашей реальности гораздо быстрее, чем кажется. Уже сегодня в Великобритании ведутся секретные разработки вакцин от ещё неизвестных болезней. Что скрывается за понятием "болезнь X"?
Правительственный комплекс Портон-Даун в английском графстве Уилтшир, ставший известным благодаря кинематографу, хранит множество секретов. В прошлом здесь разрабатывали химическое и биологическое оружие, сегодня — предотвращают глобальные пандемии.
Недавно несколько ведущих СМИ получили уникальную возможность увидеть работу Центра разработки и оценки вакцин (VDEC), расположенного на территории комплекса.
Учёные уже разрабатывают прототипы вакцин от самых смертельных и опасных патогенов. Их задача — быстро адаптировать препараты для новых угроз. То, что раньше занимало годы, теперь планируют делать за 100 дней.
"Мы стремимся к тому, чтобы любой новый вирус был встречен подготовленными вакцинами в кратчайшие сроки", — заявляют представители Центра.
В центре работает более двухсот учёных. В закрытых высокотехнологичных лабораториях они исследуют патогены, способные вызвать эпидемии, среди которых:
Кроме того, уже начались испытания первой в мире вакцины от смертельно опасной Крымской геморрагической лихорадки.
"Болезнь X" — условное название неизвестных вирусов, способных вызвать глобальную пандемию. Главная цель Центра — заранее разработать универсальные вакцины, которые быстро адаптируют к конкретному новому вирусу.
По мнению экспертов, изменение климата и рост населения Земли существенно увеличивают риск возникновения новых эпидемий.
Сегодня вопрос не в том, появится ли следующая пандемия, а в том, как быстро мы сможем на неё отреагировать.
Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.
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