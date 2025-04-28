Эту вакцину разрабатывают всего за 100 дней: главный секрет британских учёных

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Новые пандемии могут стать частью нашей реальности гораздо быстрее, чем кажется. Уже сегодня в Великобритании ведутся секретные разработки вакцин от ещё неизвестных болезней. Что скрывается за понятием "болезнь X"?

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач в лаборатории

Секретная база с кинематографическим прошлым

Правительственный комплекс Портон-Даун в английском графстве Уилтшир, ставший известным благодаря кинематографу, хранит множество секретов. В прошлом здесь разрабатывали химическое и биологическое оружие, сегодня — предотвращают глобальные пандемии.

Недавно несколько ведущих СМИ получили уникальную возможность увидеть работу Центра разработки и оценки вакцин (VDEC), расположенного на территории комплекса.

Вакцина за 100 дней — реальность или мечта

Учёные уже разрабатывают прототипы вакцин от самых смертельных и опасных патогенов. Их задача — быстро адаптировать препараты для новых угроз. То, что раньше занимало годы, теперь планируют делать за 100 дней.

"Мы стремимся к тому, чтобы любой новый вирус был встречен подготовленными вакцинами в кратчайшие сроки", — заявляют представители Центра.

Опасные вирусы под контролем

В центре работает более двухсот учёных. В закрытых высокотехнологичных лабораториях они исследуют патогены, способные вызвать эпидемии, среди которых:

Птичий грипп.

Оспа обезьян.

Хантавирус.

Туберкулёз.

Новые варианты COVID-19.

Кроме того, уже начались испытания первой в мире вакцины от смертельно опасной Крымской геморрагической лихорадки.

Что такое "болезнь X"

"Болезнь X" — условное название неизвестных вирусов, способных вызвать глобальную пандемию. Главная цель Центра — заранее разработать универсальные вакцины, которые быстро адаптируют к конкретному новому вирусу.

Почему пандемии станут частыми

По мнению экспертов, изменение климата и рост населения Земли существенно увеличивают риск возникновения новых эпидемий.

Сегодня вопрос не в том, появится ли следующая пандемия, а в том, как быстро мы сможем на неё отреагировать.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

