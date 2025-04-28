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Земля открыла тайну: откуда внезапно появляются алмазные фонтаны

2:10
Наука

Представьте себе фонтан, бьющий из-под земли, но вместо воды из него летят настоящие алмазы. Звучит фантастически, правда? Однако это реальный геологический феномен, известный как кимберлитовые извержения.

Алмазы
Фото: https://commons.wikimedia.org by Parent Géry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алмазы

Тайна рождения алмазов

Алмазы формируются на огромных глубинах — около 150 километров под поверхностью Земли. Но как же они оказываются на поверхности?

Дело в тектонических плитах, которые находятся в постоянном движении. Когда суперконтиненты начинают распадаться, эти плиты двигаются, образуя огромные разломы. Именно через такие трещины алмазы стремительно поднимаются наверх со скоростью от 18 до 133 км/ч.

Как землетрясения запускают алмазные "гейзеры"

Недавнее открытие удивило даже опытных геологов:

"Через 22-30 миллионов лет после начала распада суперконтинентов активизируются извержения кимберлитов. Алмазы буквально выстреливаются на поверхность, словно пробка из бутылки шампанского".

Подобное происходило при распаде суперконтинента Гондвана, который около 25 миллионов лет назад принес богатство алмазов Африке и Южной Америке. А 250 миллионов лет назад такой же сценарий пережила Северная Америка при распаде Пангеи.

Почему алмазы "перемещаются" по континентам

Извержения начинаются с краев материковых плит, постепенно сдвигаясь к центру континента. Когда плиты расходятся, континентальная кора становится тоньше, позволяя горячей магме с алмазами стремительно подняться к поверхности. Смешиваясь с водой и газами, алмазосодержащая порода буквально взрывается наружу.

Что это открытие значит для человечества

Удивительные факты о кимберлитах помогут геологам находить новые месторождения драгоценных камней, а также понять, почему вулканы "просыпаются" спустя десятки миллионов лет после распада суперконтинентов даже в местах, давно считавшихся спокойными.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] и в др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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