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Эта ржавчина очистит планету — новый метод удивил даже скептиков

2:13
Наука

Ржавчина в воде обычно сигнализирует о загрязнении. Но что если именно она станет средством очищения? Исследователи из Германии представили технологию "умной ржавчины" — уникальные наночастицы, способные собирать загрязнения из водоёмов и легко удаляться магнитом.

Ржавчина
Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ржавчина

Почему именно ржавчина

Учёные много лет искали дешёвый и безопасный способ очистки воды. Идеальным решением стали наночастицы оксида железа, обладающие суперпарамагнитными свойствами. Это значит, что они легко притягиваются к магнитам, но не прилипают друг к другу, избегая слипания.

Как "умная ржавчина" ловит загрязнения

Для улучшения эффективности к наночастицам прикрепили молекулы фосфоновой кислоты. Так возникла способность притягивать различные вредные вещества, включая нефть, пестициды и даже микропластик.

Эксперименты показали впечатляющие результаты:

  • Успешно очищена от нефти вода Средиземного моря.
  • Удалён гербицид глифосат из пруда около университета.
  • Подтверждена эффективность против микропластика в лабораторных условиях.

Новая цель — человеческие гормоны

Теперь учёные взялись за сложнейшую задачу — очистку воды от гормонов, таких как эстрадиол. Хотя этих веществ в воде очень мало, их влияние на экосистему огромно:

"Даже минимальные концентрации эстрогенов влияют на метаболизм и репродуктивные процессы растений и животных. Их воздействие на человека пока мало изучено, что вызывает особую тревогу".

Как наночастицы ловят эстрогены

Исследователи создали на поверхности частиц миллиарды микроскопических "карманов". Эти "карманы", благодаря специальному покрытию, притягивают и удерживают молекулы гормонов. Лабораторные тесты подтвердили высокую эффективность метода.

Что дальше

В ближайших планах учёных — проверить технологию на реальных образцах воды. Также необходимо выяснить, сколько раз можно повторно использовать "умную ржавчину", чтобы сделать этот метод ещё доступнее.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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