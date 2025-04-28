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Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники

2:09
Наука

Такая сантехника уже существует — и недавно её создали в Китае. Это не просто очередной маркетинговый ход, а серьёзная технологическая разработка.

Унитаз, туалет
Фото: pexels.com by Max Rahubovskiy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Унитаз, туалет

Что такое "сверхскользкий унитаз"

Традиционные "скользкие" покрытия, используемые сегодня в сантехнике (например, тефлоновые), имеют серьёзный недостаток — они быстро изнашиваются, теряя свойства и требуя частой замены.

Команда китайских специалистов пошла другим путём, создав уникальный материал на основе селективной лазерной спекающей 3D-печати (Selective Laser Sintering).

Секрет технологии

Поверхность унитаза состоит из пластиковых и гидрофобных частиц, которые лазер сплавляет в единую структуру с микроскопическими порами. В этих порах находится особое смазочное масло, которое обеспечивает невероятную скользкость покрытия.

Проверка на прочность: испытание мёдом и крахмалом

Чтобы убедиться в эффективности разработки, авторы подвергли уменьшенную модель унитаза суровым тестам:

  • Сначала заливали грязную воду и молоко.
  • Затем усложнили задачу, использовав йогурт и липкий мед.
  • Финальной проверкой стало использование синтетических липких веществ, имитирующих фекалии.
  • Результат поразил всех: унитаз каждый раз оставался абсолютно чистым.

Краш-тест наждачной бумагой

Но китайские разработчики решили не останавливаться и проверили, как долго прослужит новая сантехника. Они протёрли поверхность наждачной бумагой более 1000 раз. Результат снова удивил: покрытие не утратило скользкости благодаря сохраняющемуся под поверхностью смазочному маслу.

Будет ли технология массовой

Хотя изобретение экологично и долговечно, его трудно внедрить в массовое производство. Крупные компании не готовы менять свои технологические процессы. Но у небольших производителей есть шанс изменить рынок сантехники, внедрив уникальный унитаз нового поколения.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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