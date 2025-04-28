Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники

Такая сантехника уже существует — и недавно её создали в Китае. Это не просто очередной маркетинговый ход, а серьёзная технологическая разработка.
Традиционные "скользкие" покрытия, используемые сегодня в сантехнике (например, тефлоновые), имеют серьёзный недостаток — они быстро изнашиваются, теряя свойства и требуя частой замены.
Команда китайских специалистов пошла другим путём, создав уникальный материал на основе селективной лазерной спекающей 3D-печати (Selective Laser Sintering).
Поверхность унитаза состоит из пластиковых и гидрофобных частиц, которые лазер сплавляет в единую структуру с микроскопическими порами. В этих порах находится особое смазочное масло, которое обеспечивает невероятную скользкость покрытия.
Чтобы убедиться в эффективности разработки, авторы подвергли уменьшенную модель унитаза суровым тестам:
Но китайские разработчики решили не останавливаться и проверили, как долго прослужит новая сантехника. Они протёрли поверхность наждачной бумагой более 1000 раз. Результат снова удивил: покрытие не утратило скользкости благодаря сохраняющемуся под поверхностью смазочному маслу.
Хотя изобретение экологично и долговечно, его трудно внедрить в массовое производство. Крупные компании не готовы менять свои технологические процессы. Но у небольших производителей есть шанс изменить рынок сантехники, внедрив уникальный унитаз нового поколения.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
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