Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Такая сантехника уже существует — и недавно её создали в Китае. Это не просто очередной маркетинговый ход, а серьёзная технологическая разработка.

Фото: pexels.com by Max Rahubovskiy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Унитаз, туалет

Что такое "сверхскользкий унитаз"

Традиционные "скользкие" покрытия, используемые сегодня в сантехнике (например, тефлоновые), имеют серьёзный недостаток — они быстро изнашиваются, теряя свойства и требуя частой замены.

Команда китайских специалистов пошла другим путём, создав уникальный материал на основе селективной лазерной спекающей 3D-печати (Selective Laser Sintering).

Секрет технологии

Поверхность унитаза состоит из пластиковых и гидрофобных частиц, которые лазер сплавляет в единую структуру с микроскопическими порами. В этих порах находится особое смазочное масло, которое обеспечивает невероятную скользкость покрытия.

Проверка на прочность: испытание мёдом и крахмалом

Чтобы убедиться в эффективности разработки, авторы подвергли уменьшенную модель унитаза суровым тестам:

Сначала заливали грязную воду и молоко.

Затем усложнили задачу, использовав йогурт и липкий мед.

Финальной проверкой стало использование синтетических липких веществ, имитирующих фекалии.

Результат поразил всех: унитаз каждый раз оставался абсолютно чистым.

Краш-тест наждачной бумагой

Но китайские разработчики решили не останавливаться и проверили, как долго прослужит новая сантехника. Они протёрли поверхность наждачной бумагой более 1000 раз. Результат снова удивил: покрытие не утратило скользкости благодаря сохраняющемуся под поверхностью смазочному маслу.

Будет ли технология массовой

Хотя изобретение экологично и долговечно, его трудно внедрить в массовое производство. Крупные компании не готовы менять свои технологические процессы. Но у небольших производителей есть шанс изменить рынок сантехники, внедрив уникальный унитаз нового поколения.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

