Загадочная гора в океане собирает рекордное число осьминогов — раскрываем тайну

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Представьте себе подводную гору, вокруг которой собираются десятки тысяч осьминогов, словно зачарованные невидимой силой. Это не вымысел, а реальность, открытая случайно в 2018 году у берегов Калифорнии.

Фото: Flickr by Martinus Scriblerus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Осьминог

Жемчужное чудо океана

Осьминогов, обитающих здесь, прозвали "жемчужными" из-за особенных блестящих пятен на их коже. Эти пятна переливаются, словно крошечные драгоценные камни, создавая невероятное зрелище.

Что привлекает осьминогов именно сюда

Первая группа исследователей, наткнувшись на это место, увидела поразительную картину: тысячи гнезд осьминогов, похожие на огромный подводный детский сад. Почему именно это место так популярно среди морских обитателей, оставалось загадкой долгих пять лет.

Пять лет исследований

Чтобы раскрыть тайну, команда специалистов провела серию глубоководных погружений. И только недавно ученым удалось понять, что именно привлекает сюда этих существ.

Секрет скрыт под морским дном

Оказалось, что из-за вулканических источников в этом районе вода, проходя через дно океана, становится тёплой и комфортной. Именно это тепло идеально подходит для размножения осьминогов, способствуя быстрому развитию и появлению на свет их потомства.

Уникальная подводная колыбель

Площадь этого необычного места составляет более 300 гектаров, что делает его крупнейшим известным науке скоплением осьминогов. Ученые предполагают, что подобные подводные сады существуют и в других местах океана, но пока остаются незамеченными.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ "восемь" и πούς "нога") — самый известный отряд головоногих моллюсков. Типичные осьминоги, описанные в этой статье, — представители подотряда Incirrina, придонные животные.

