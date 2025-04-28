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Разгадана последняя загадка генома: что это значит для человечества

2:26
Наука

Представьте, учёные впервые в истории полностью собрали все фрагменты генома человека, закрыв последние "белые пятна". Раньше главной загадкой оставалась Y-хромосома — теперь и она раскрыла свои секреты.

молекулы
Фото: https://noirlab.edu/public/images/noao1005a by Pete Marenfeld (NOAO), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
молекулы

В чём была проблема предыдущих исследований

До этого момента человеческий геном имел серьёзные пробелы, особенно в областях, отвечающих за производство сперматозоидов. Это приводило к путанице: некоторые фрагменты ошибочно принимали за бактериальные гены. Теперь же картина стала ясной — геном человека впервые полностью раскрыт.

Как удалось закрыть пробелы

Исследователи из США применили самые современные технологии: длинные участки ДНК соединяли в единую цепочку с помощью новейших методов секвенирования и специально разработанных биоинформатических алгоритмов. Итог — сборка всех 62,4 млн пар оснований Y-хромосомы и исправление множества ошибок в старых версиях генома.

Бонусом стало открытие 41 ранее неизвестного гена, кодирующего белки.

Новое исследование, новые открытия

Одновременно с этим появилось ещё одно важное исследование. Генетики сравнили Y-хромосомы у 43 мужчин из разных частей планеты, включая Африку, и обнаружили удивительные различия:

Размеры Y-хромосомы варьировались от 45 до почти 85 млн пар оснований.
Некоторые крупные участки ДНК были "перевёрнуты" в обратную сторону, не влияя при этом на функцию генов.
Эти находки покрывают период эволюции длиной в 183 тысячи лет, показывая, насколько разнообразна эта маленькая хромосома.

Почему это важно

Любая новая информация о генетических вариантах может пролить свет на неизвестные ранее аспекты здоровья и развития человека. Несмотря на то что учёные изучают хромосомы уже более 130 лет, каждый раз появляются неожиданные открытия. Например, недавно удалось выяснить, что вес хромосомы оказался примерно в 20 раз больше, чем предполагалось.

Теперь, имея полную картину, учёные готовы сделать следующий шаг в понимании нашего генетического наследия.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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