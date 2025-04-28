Кабаны Баварии раскрыли тайну радиоактивного прошлого Германии

Мясо диких кабанов в юго-восточной Германии уже много лет остаётся радиоактивным. Многие уверены, что виной тому авария на Чернобыльской АЭС, но это лишь часть правды. Ситуация с радиоактивностью у этих животных необычна настолько, что получила отдельное название — "парадокс кабана".
За последние десятилетия уровень радиоактивности у большинства животных заметно снизился, однако у диких кабанов он по-прежнему высокий. Долгое время это связывали исключительно с последствиями чернобыльской катастрофы. Недавние исследования показали, что причина более глубокая.
Специалисты провели анализ образцов мяса диких кабанов из разных регионов Баварии. Используя специальное оборудование, они замеряли количество радиоактивных элементов — цезия-135 и цезия-137. Оказалось, загрязнение связано не только с Чернобылем, но и с испытаниями ядерного оружия середины XX века.
Соотношение цезия-135 и цезия-137 стало ключом к разгадке: низкие показатели свидетельствуют о Чернобыле, а высокие — о последствиях ядерных взрывов. Выяснилось, что оба источника повлияли на загрязнение мяса кабанов, причём вклад испытаний может доходить до 68%.
Основная причина — необычная диета кабанов. Они активно питаются подземными грибами, в том числе трюфелями, которые способны накапливать радиоактивный цезий. Именно эти грибы продолжают поддерживать высокие показатели радиоактивности.
У кабанов удивительно чувствительный пятачок. Это мощный инструмент, способный за одно движение вывернуть столько земли, сколько человек выкопает лопатой. Именно благодаря нюху и чувствительности кабаны без труда находят подземные деликатесы, которые оказываются радиоактивными.
При этом сами животные выглядят совершенно здоровыми, несмотря на длительное радиоактивное воздействие.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
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