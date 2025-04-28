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Кабаны Баварии раскрыли тайну радиоактивного прошлого Германии

2:20
Наука

Мясо диких кабанов в юго-восточной Германии уже много лет остаётся радиоактивным. Многие уверены, что виной тому авария на Чернобыльской АЭС, но это лишь часть правды. Ситуация с радиоактивностью у этих животных необычна настолько, что получила отдельное название — "парадокс кабана".

Кабан
Фото: commons.wikimedia.org by Galanalag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кабан

Что скрывается за "парадоксом кабана"

За последние десятилетия уровень радиоактивности у большинства животных заметно снизился, однако у диких кабанов он по-прежнему высокий. Долгое время это связывали исключительно с последствиями чернобыльской катастрофы. Недавние исследования показали, что причина более глубокая.

Вклад ядерных испытаний

Специалисты провели анализ образцов мяса диких кабанов из разных регионов Баварии. Используя специальное оборудование, они замеряли количество радиоактивных элементов — цезия-135 и цезия-137. Оказалось, загрязнение связано не только с Чернобылем, но и с испытаниями ядерного оружия середины XX века.

Соотношение цезия-135 и цезия-137 стало ключом к разгадке: низкие показатели свидетельствуют о Чернобыле, а высокие — о последствиях ядерных взрывов. Выяснилось, что оба источника повлияли на загрязнение мяса кабанов, причём вклад испытаний может доходить до 68%.

Почему кабаны до сих пор радиоактивны

Основная причина — необычная диета кабанов. Они активно питаются подземными грибами, в том числе трюфелями, которые способны накапливать радиоактивный цезий. Именно эти грибы продолжают поддерживать высокие показатели радиоактивности.

Уникальные способности диких кабанов

У кабанов удивительно чувствительный пятачок. Это мощный инструмент, способный за одно движение вывернуть столько земли, сколько человек выкопает лопатой. Именно благодаря нюху и чувствительности кабаны без труда находят подземные деликатесы, которые оказываются радиоактивными.

При этом сами животные выглядят совершенно здоровыми, несмотря на длительное радиоактивное воздействие.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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