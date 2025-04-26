Климатическая бомба замедленного действия: океанский конвейер даёт сбои

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2:34
Наука

Ученые десятилетиями ломали голову над загадочным "провалом потепления" — областью холодной воды к юго-востоку от Гренландии.

Цунами
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цунами

Несмотря на общее потепление океанов, в этом месте температура с 1901 по 2021 год оставалась ниже, чем в конце XIX века.

Ранее это объясняли талыми водами Арктики или влиянием судоходства. Но все больше данных указывает на более тревожную причину: замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы течений, регулирующей климат планеты.

AMOC переносит тепло из тропиков на север, обеспечивая мягкий климат в Европе. Но приток пресной воды от таяния ледников снижает солёность воды, нарушая "погружение" холодной воды в глубины и ослабляя циркуляцию.

Если AMOC продолжит слабеть, Европу ждут холодные зимы, восточное побережье США — подъем уровня моря, а экваториальные регионы — засухи. Полный коллапс маловероятен, но даже умеренное ослабление системы существенно повлияет на климат и экономику.

Охлаждение Северной Атлантики и Северо-Западной Европы может частично компенсировать глобальное потепление, но это вызовет серьёзные изменения в погоде. Похолодание может повлиять на атмосферные процессы, а ослабление течения AMOC способно нарушить циркуляцию арктического вихря, что ударит по востоку США.

Ослабление AMOC также приведёт к росту уровня моря в Северной Атлантике и сдвинет пояс облаков ITCZ южнее, нарушая муссоны в Южной Америке, Африке и Азии на десятки лет. Особенно пострадают фермеры в Африке и северная часть Амазонии.

Экономический ущерб может составить сотни миллиардов долларов. Исторические данные показывают, что подобные климатические скачки уже случались.

Когда именно AMOC ослабеет, точно неизвестно: данные до 2004 года слишком неточны. Однако исследования предупреждают — это может произойти уже к середине века.

Ученые ищут ранние сигналы изменений, например, по солености воды у Южной Африки. Прогнозы указывают на возможный коллапс AMOC около 2050 года.

Вывод один: нужно срочно сокращать выбросы углекислого газа, чтобы избежать катастрофических последствий, передает livescience.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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