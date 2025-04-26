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Питание по-новому: синтетическая еда спасает пчёл от вымирания

2:40
Наука

В одном из ульев на полях штата Вашингтон (США) происходит нечто удивительное: пчелы впервые в истории успешно выживают без привычной пыльцы.

Пчела на цветке
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела на цветке

Ученые разработали полностью синтетическую пищу, которая способна поддерживать жизнь пчелиных колоний в долгосрочной перспективе без естественного источника питания. Этот прорыв стал результатом десятилетнего сотрудничества исследователей из Университета штата Вашингтон (WSU) и бельгийской компании APIX Biosciences.

"Эта инновация может изменить всю систему содержания медоносных пчел. До этого исследования пчелы были единственным видом "скота", которого невозможно было полноценно кормить искусственной пищей", — заявил доктор Патрик Пилкингтон, генеральный директор APIX Biosciences.

Новая пища представляет собой плотную, питательную массу, напоминающую энергетический батончик Power Bar. Её помещают прямо в улей. В составе — смесь витаминов, белков и растительных стероидов, воссоздающих то, что пчёлы получают из цветов. Ключевым компонентом стал изофукостерол — растительный стерол, ранее не учитывавшийся в питании пчел.

Пчелы с удовольствием поедают новый корм, который полностью покрывает их потребности в питательных веществах.

Подобно людям пчелы являются всеядными: для полноценного питания им необходимо разнообразие пыльцы от разных растений. Однако быстро меняющиеся ландшафты, расширение городов и экстремальные погодные условия ухудшают доступ к качественной пище для пчёл и других опылителей, отметил Брендон Хопкинс, соавтор исследования и эколог из WSU.

Чтобы проверить эффективность новой диеты, учёные провели два масштабных эксперимента: один в контролируемых условиях без доступа к естественной пище, второй — во время коммерческого опыления черники и подсолнечника, известных низким качеством пыльцы.

В обоих случаях колонии, питавшиеся новым синтетическим кормом, показывали отличные результаты. Те же, кого кормили обычными коммерческими смесями или оставляли без дополнительного питания, ослабевали, а некоторые даже полностью погибали.

Неожиданным открытием стало то, что именно изофукостерол оказался жизненно важным для пчёл. Без него у колоний резко падало количество личинок и наблюдались неврологические нарушения: некоторые пчёлы теряли способность передвигаться и выглядели парализованными, передает zmescience

Уточнения

Пыльца́ (устар. «цве́тень»), — скопление пыльцевых зёрен семенных растений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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