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Редкий снимок с Красной планеты: ровер Curiosity оставил следы на Марсе

2:14
Наука

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал редкий и захватывающий снимок с Марса — то, чего мы ещё никогда не видели.

Марс
Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency
Марс

28 февраля камера HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) на борту MRO запечатлела ровер Curiosity в процессе передвижения по огромному кратеру Гейла.

Ранее MRO уже находил Curiosity на снимках, но до этого ровер всегда был неподвижен. Новое изображение, как сообщили представители NASA 24 апреля, "предположительно является первой орбитальной фотографией ровера в движении по Красной планете".

На снимке HiRISE видны следы, оставленные ровером на поверхности Марса, они тянутся на расстояние около 320 метров. По словам специалистов агентства, эти следы останутся заметными в течение нескольких месяцев, пока их не сотрёт марсианский ветер.

Эти следы отражают около 11 передвижений ровера, начавшихся 2 февраля. Curiosity двигался со скоростью примерно 0,1 мили в час (0,16 км/ч), продвигаясь от русла канала Гедиз Валлис к своей следующей научной цели — области, где, возможно, сохранились уникальные структуры, сформированные древними грунтовыми водами.

Curiosity приземлился на дно кратера Гейла шириной 154 км в августе 2012 года. Его основная миссия — изучить, был ли этот регион когда-то пригоден для жизни. Оказалось, что когда-то здесь были озёра и реки, а также химические источники энергии, которые могли поддерживать жизнь на микробном уровне.

Mars Reconnaissance Orbiter прибыл на орбиту Марса ещё в марте 2006 года — за шесть лет до посадки Curiosity. Аппарат продолжает успешно работать: он ищет следы воды на Марсе, обеспечивает связь между марсоходами и Землей, а также отслеживает передвижение роверов, таких как Curiosity и Perseverance, передает space

Уточнения

Ровер (планетоход) — космический аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности другой планеты или небесного тела.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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