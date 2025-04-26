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Марс зовёт: кислородные фабрики будущего уже работают

2:23
Наука

Осваивать Солнечную систему мы только начинаем, но несколько реальных технологий уже приближают человечество к жизни на других планетах. О каких именно идёт речь?

Марс
Фото: Freepik
Марс

Лунная проблема: как справиться с коварной пылью

Луна манит исследователей, но и подбрасывает сюрпризы. Одна из главных проблем — смертоносная лунная пыль. Её острые частицы, заряжённые космическими лучами, цепляются за всё вокруг: скафандры, приборы, линзы.

NASA и Firefly Aerospace в рамках миссии Blue Ghost Mission 1 успешно испытали технологию Electrodynamic Dust Shield (EDS). Это система электродов, которая с помощью электрического поля буквально "сметает" пыль с поверхности — без движущихся частей.

Технология обещает стать спасением для скафандров, солнечных панелей и радиаторов. А может, её найдут применение и здесь, на Земле?

Энергия Луны: солнечные батареи из местных материалов

Учёные из Потсдамского института физики и астрономии предложили создавать солнечные панели прямо на Луне — из местного реголита. Стеклянная подложка получается методом плавления пыли, на которую наносят тонкие слои фотоэлементов.

Эксперимент показал эффективность 12,1%, что весьма впечатляет для начального этапа. Главное — отпадает необходимость таскать тонны материалов с Земли, а это значит — экономия до 99% веса при доставке.

Кислород для Марса: новая реальность

Переходим к Марсу. Главные барьеры — радиация и отсутствие пригодной для дыхания атмосферы. Учёные из Китая нашли способ получать чистый кислород из углекислого газа — причём с рекордной эффективностью 98,6%.

Вместо традиционного фотосинтеза они использовали литий в электрохимическом процессе. Сначала CO₂ соединяется с литием в карбонат, потом превращается в оксид и углерод, а на финальной стадии система возвращает литий и выделяет кислород.

Технология уже испытана в условиях, имитирующих марсианскую атмосферу. И если её удастся масштабировать, мы действительно сможем дышать на Красной планете.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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