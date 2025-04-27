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Неожиданный переезд: мир изменится навсегда. Наши континенты объединятся в один

4:19
Наука

Около 10 000 лет назад Земля переживала грандиозную трансформацию. Последний ледниковый период подходил к концу, и Лаврентьевский ледниковый щит — гигантский ледяной панцирь, накрывавший Северную Америку вплоть до Пенсильвании, — начал таять с катастрофической скоростью.

Космос
Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Космос

Уровень моря поднимался на 1 сантиметр в год (для сравнения: сегодня этот показатель в 10 раз ниже). Но мало кто догадывался, что глобальное потепление той эпохи запустило тектоническую цепную реакцию, последствия которой учёные только сейчас начинают осознавать.

Группа геофизиков из Колорадского университета в Боулдере под руководством Тао Юаня и Шицзе Чжуна провела сложнейшее компьютерное моделирование, охватившее 26 000 лет истории планеты. И выяснилось невероятное: таяние ледников не просто поднимало сушу (это известный факт), но и ускорило движение Северо-Американской плиты на 25%. Мало того, спрединг (расширение океанической коры) на Срединно-Атлантическом хребте подскочил на 40% в период с 12 000 до 6 000 лет назад. Это не мифические "медленные" миллиметры в год — речь о реальных геологических рывках.

Представьте матрас с эффектом памяти. Вы на нём лежите — он проминается. Встаёте — медленно возвращается в исходную форму. Примерно так же Земля "расправляла плечи" после ледяного плена. Когда километровые щиты "переехали" из суши в океан, баланс земной коры нарушился. Суша начала всплывать (даже сегодня берега Гудзонова залива в Канаде поднимаются на 1 см в год — наследие тех событий). Но главное открытие Юаня и Чжуна: таяние льда влияло не только на вертикальные, но и на горизонтальные тектонические сдвиги. Континенты не просто "всплывали" — они поехали быстрее.

Самое неожиданное: Исландия, расположенная неподалёку от Гренландии, в ту эпоху пережила настоящий вулканический взрыв. Геологические данные говорят о пиковой активности гейзеров и вулканов в конце ледникового периода — после чего всё стихло.

Учёные давно ломали голову: почему так? Теперь появилась версия — ускоренный спрединг Срединно-Атлантического хребта открыл магме "зелёный коридор" на поверхность. Ледник тает → давление в коре падает → плиты расходятся быстрее → магма вырывается наружу. Прямая связь: глобальное потепление → тектонический толчок → вулканический шторм.

Сегодня гренландские льды снова тают (пусть не так быстро, как 10 000 лет назад). По мнению исследователей, это может аукнуться Исландии в ближайшие столетия. Если антарктические и гренландские щиты продолжат сбрасывать вес, не исключено:

  • Усиление спрединга на соседних океанических хребтах.
  • Рост вулканической активности в регионе — вплоть до новых мощных извержений.

"История Земли пишется не только внутренними процессами ядра, — подчёркивает профессор Чжун. — Климат сверху порой даёт такой тектонический пинок, что континенты начинают гулять по планете с ускорением". Это переворачивает классический учебник геологии: оказывается, не только ядро Земли, но и состояние ледников влияет на движение плит.

  • 10 000 лет назад таяние ледников запустило тектонический марш-бросок.
  • Северо-Американская плита ускорилась на четверть, а дно Атлантики "разъехалось" на 40% быстрее.
  • Связь "климат → тектоника → вулканы" оказалась теснее, чем думали учёные.
  • Сегодня гренландские льды тают вновь — и Исландия может получить новый вулканический сюрприз.

Получается, глобальное потепление — не просто угроза уровня моря и аномальной жары. Это ещё и триггер тектонических процессов, которые мы привыкли считать незыблемыми миллионы лет. Природа не забывает уроки прошлого — и учёные теперь знают, куда смотреть.

Уточнения

Су́перконтине́нт также све́рхматери́к — континент, содержащий всю или почти всю континентальную кору планеты. Таким образом, в эпоху существования суперконтинента на Земле бо́льшая часть суши объединена в непрерывный массив, что сказывается на климатических процессах и развитии жизни.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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