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Последний писк колонки: будущее технологий стоит за этой маленькой штучкой

3:54
Наука

На этой неделе китайский гигант Xiaomi сделал очередной шаг навстречу пользователям, которые мечтают об умном доме, но не готовы тратить большие деньги.

Схема, технологии
Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Схема, технологии

Компания анонсировала новый смарт-динамик, главная "фишка" которого — максимальная доступность при отличной интеграции в экосистему бренда. В Китае устройство уже доступно для предзаказа на официальном сайте, а на полки магазинов оно поступит 29 апреля. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 199 юаней, что по текущему курсу эквивалентно примерно 2 500 рублям.

Для сравнения: старшая версия этого динамика, Xiaomi Smart Speaker Pro, стоит 299 юаней (около 3 750 рублей). Разница не только в цене, но и в размерах: новый смарт-динамик получился компактнее, но при этом сохранил все ключевые функции для управления умным домом. По сути, Xiaomi предлагает упрощённую, но не урезанную версию "прошки" — идеальную для тех, кто делает первые шаги в мире IoT (Интернета вещей).

Суть новинки — в seamless-интеграции (бесшовной связи) с фирменным голосовым помощником Супер XiaoAi. Одной фразой можно управлять сразу несколькими устройствами: умными замками, светильниками, очистителями воздуха и прочей техникой из арсенала Xiaomi. Звучит просто: "Включи свет в гостиной, закрой дверь и запусти увлажнитель воздуха" — и всё это срабатывает в одно касание (вернее, в один голосовой запрос). Ещё одна "фишка" — поддержка непрерывных диалогов. Голосовой ассистент не заставляет вас повторять "Окей, XiaoAi" перед каждой командой — разговор идёт плавно, как с живым человеком.

Отдельного внимания заслуживает механизм ИИ-вопросов, который работает на базе искусственного интеллекта. С динамиком можно обсуждать самые разные темы — от новостей и анекдотов до сложных запросов типа "Как изменится погода через три дня?" или "Что посмотреть в кино сегодня вечером?". Фактически, это не просто умная колонка, а домашний советник, всегда готовый дать подсказку.

Разумеется, удешевить устройство без потерь невозможно. В этой модели нет Wi-Fi 6 (остался старый добрый Wi-Fi 4/5), отсутствует ИК-управление (не получится "рулить" всей бытовой техникой, например, телевизорами без Smart TV) и порт USB-C для прямого аудио-подключения. Но Xiaomi позиционирует новинку не как флагман, а как:

  • Входной билет в мир умного дома для новичков.
  • Дополнительную колонку для тех, у кого уже есть старшие модели (например, чтобы поставить смарт-динамик на кухню или в спальню).

В итоге мы получаем отличное соотношение цены и возможностей:

  • 2 500 рублей — стоимость чашки кофе в хорошей кофейне, но тут за эти деньги ты получаешь полноценный центр управления домом.
  • Минимум проводов, максимум голосовых команд.
  • Работает с десятками устройств Xiaomi (лампочки, розетки, камеры, датчики движения).
  • Непрерывный диалог с ИИ (никаких "Окей, Google" после каждой фразы).
  • Автономность в сценариях: сам включает свет при вашем приходе домой, сам выключает приборы, когда вы ложитесь спать.

Что в сухом остатке? Xiaomi вновь доказала, что умный дом — не роскошь, а вполне доступная реальность. Этот смарт-динамик станет отличным стартом для тех, кто не хочет влезать в долгие настройки и заморочки с хабами/контроллерами. Просто говоришь — колонка делает. Красота.

Уточнения

Xiaomi Corporation — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с партнёрами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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