Последний писк колонки: будущее технологий стоит за этой маленькой штучкой

На этой неделе китайский гигант Xiaomi сделал очередной шаг навстречу пользователям, которые мечтают об умном доме, но не готовы тратить большие деньги.
Компания анонсировала новый смарт-динамик, главная "фишка" которого — максимальная доступность при отличной интеграции в экосистему бренда. В Китае устройство уже доступно для предзаказа на официальном сайте, а на полки магазинов оно поступит 29 апреля. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 199 юаней, что по текущему курсу эквивалентно примерно 2 500 рублям.
Для сравнения: старшая версия этого динамика, Xiaomi Smart Speaker Pro, стоит 299 юаней (около 3 750 рублей). Разница не только в цене, но и в размерах: новый смарт-динамик получился компактнее, но при этом сохранил все ключевые функции для управления умным домом. По сути, Xiaomi предлагает упрощённую, но не урезанную версию "прошки" — идеальную для тех, кто делает первые шаги в мире IoT (Интернета вещей).
Суть новинки — в seamless-интеграции (бесшовной связи) с фирменным голосовым помощником Супер XiaoAi. Одной фразой можно управлять сразу несколькими устройствами: умными замками, светильниками, очистителями воздуха и прочей техникой из арсенала Xiaomi. Звучит просто: "Включи свет в гостиной, закрой дверь и запусти увлажнитель воздуха" — и всё это срабатывает в одно касание (вернее, в один голосовой запрос). Ещё одна "фишка" — поддержка непрерывных диалогов. Голосовой ассистент не заставляет вас повторять "Окей, XiaoAi" перед каждой командой — разговор идёт плавно, как с живым человеком.
Отдельного внимания заслуживает механизм ИИ-вопросов, который работает на базе искусственного интеллекта. С динамиком можно обсуждать самые разные темы — от новостей и анекдотов до сложных запросов типа "Как изменится погода через три дня?" или "Что посмотреть в кино сегодня вечером?". Фактически, это не просто умная колонка, а домашний советник, всегда готовый дать подсказку.
Разумеется, удешевить устройство без потерь невозможно. В этой модели нет Wi-Fi 6 (остался старый добрый Wi-Fi 4/5), отсутствует ИК-управление (не получится "рулить" всей бытовой техникой, например, телевизорами без Smart TV) и порт USB-C для прямого аудио-подключения. Но Xiaomi позиционирует новинку не как флагман, а как:
В итоге мы получаем отличное соотношение цены и возможностей:
Что в сухом остатке? Xiaomi вновь доказала, что умный дом — не роскошь, а вполне доступная реальность. Этот смарт-динамик станет отличным стартом для тех, кто не хочет влезать в долгие настройки и заморочки с хабами/контроллерами. Просто говоришь — колонка делает. Красота.
Xiaomi Corporation — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с партнёрами.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.