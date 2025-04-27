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Парад землетрясений: прогноз, который может спасти вам жизнь

4:04
Наука

После разрушительного землетрясения в Турции, вызвавшего свыше 260 подземных толчков, специалисты бьют тревогу: подобные процессы могут затронуть не только Турцию, но и другие регионы, включая Балканы и отдельные зоны Болгарии.

Асфальт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Асфальт

Такое мнение выразила руководитель Департамента сейсмологии Национального института геофизики, геодезии и географии при Болгарской академии наук (БАН), доцент Кристина Райкова. По её словам, Балканский полуостров входит в Альпийско-Хималайский сейсмический пояс — один из наиболее активных в мире, где вероятность землетрясений традиционно высока.

Турция, где недавно произошло событие магнитудой 6,2, находится в ещё более сложной зоне. Она расположена на небольшой микроплите, которая зажата между несколькими крупными тектоническими плитами и движется вместе с ними.

Именно этим объясняются частые подземные толчки. Северноанадольский разлом, протянувшийся более чем на 1500 км, давно признан одним из самых опасных участков. С 1939 по 1999 год здесь произошла целая серия катастрофических землетрясений магнитудой выше 7, последнее из которых, в 1999 году, принесло колоссальные разрушения и человеческие жертвы.

По мнению Кристины Райковой, после удара такой силы, как в прошлый четверг, цепочка афтершоков (повторных толчков) вполне ожидаема. Интенсивные сейсмические события будут фиксироваться аппаратурой ещё как минимум год, хотя ощутимыми для людей они останутся лишь в ближайшие несколько месяцев. В дальнейшем сейсмическая активность постепенно утихнет, но приборы продолжат регистрировать микротолчки, не заметные человеку.

Эксперт пояснила, что высокая сейсмичность региона обусловлена границами крупных тектонических плит, которые постоянно смещаются относительно друг друга. Это движение и порождает землетрясения. При этом сейсмические всплески в Мраморном море (Турция) и, например, в Греции — независимые процессы. Греция сама по себе является зоной чрезвычайно интенсивной сейсмичности, где очаги землетрясений возникают регулярно.

Но как обстоят дела в Болгарии? По словам Райковой, страна тоже сейсмически активна, хотя её показатели ниже, чем у ближайших соседей — Турции и Греции. Тем не менее, в Болгарии есть несколько очаговых зон, где возможны усиления активности:

  • Крупник-Разлог (юго-запад страны),
  • Софийская зона (окрестности столицы),
  • Шабла (северо-восток),
  • Марица (Пловдивский регион),
  • Горна-Оряховица (зона аэропорта).

Главная опасность, подчёркивает доцент Райкова, заключается не в самих толчках, а в степени застроенности территорий. Чем плотнее населённые пункты и выше концентрация зданий, тем серьёзнее могут быть экономические потери и риск жертв при сильном землетрясении. Однако при грамотном строительстве с соблюдением всех сейсмических норм разрушительный эффект реально минимизировать. Иными словами, угроза есть, но она вполне управляема — если заранее учитывать особенности региона.

Что важно понять:

  • Землетрясения в Турции и Греции — локальные вспышки, но они часть глобальных процессов в Альпийско-Хималайском поясе.
  • Афтершоки в Турции будут идти ещё долго (до года), но постепенно станут неощутимыми.
  • Балканы, включая Болгарию, сейсмически уязвимы из-за движения тектонических плит.
  • В Болгарии есть минимум пять зон, где возможна умеренная и сильная активность.
  • Главный фактор риска — не сама сейсмика, а неподготовленная инфраструктура.

Уточнения

Средиземномо́рский (Альпийско-Гималайский) скла́дчатый (геосинклина́льный) по́яс — складчатый пояс, пересекающий Северо-Западную Африку и Евразию в широтном направлении от Атлантического океана до Южно-Китайского моря, отделяя южную группу древних платформ, до середины Юрского периода составлявшую суперконтинент Гондвану, от северной группы, составлявшей ранее континент Лавразия и Сибирскую платформу.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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