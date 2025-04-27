Любовь, смерть и роботы: роман с ИИ убьет вас

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Взаимодействие с искусственным интеллектом (ИИ) на уровне дружеских или романтических связей таит в себе серьёзные угрозы для современного общества.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

К такому заключению пришли специалисты в области психологии из Миссурийского университета науки и технологий, возглавляемые Дэниелом Б. Шэнком. По их мнению, стремительно развивающаяся тенденция сближения человека с цифровыми компаньонами требует немедленного изучения со стороны технологической психологии, так как риски таких отношений уже начинают проявляться.

В наши дни никого не удивляет, когда человек "вступает в брак" с виртуальным партнёром или ищет у него эмоциональную поддержку в трудные периоды жизни. Для многих людей технологии становятся более предсказуемой и безболезненной альтернативой сложностям человеческих взаимоотношений. Чат-боты, имитирующие сопереживание, сочувствие и осознанность, создают иллюзию понимания и общения.

Однако, несмотря на правдоподобную мимикрию под эмоции, они остаются всего лишь кодом, не способным по-настоящему чувствовать или осознавать окружающую действительность. Парадокс в том, что привязанность к ним лишь растёт, влияя на поведение людей и порождая новые вызовы, к которым человечество, как подчёркивают учёные, пока не готово.

Исследователи сравнивают ИИ, способный воспроизводить человеческое поведение, с ящиком Пандоры, открытие которого чревато разрушительными последствиями. Дэниел Шэнк настаивает на необходимости привлечь специалистов в области психологии и социологии к изучению этой проблемы, поскольку цена вопроса уже измеряется не только виртуальными, но и вполне реальными трагедиями.

Особую тревогу вызывает тот факт, что индустрия ИИ рискует деформировать человеческое восприятие настоящих отношений. Возникает угроза формирования завышенных ожиданий от межличностного общения, что неизбежно ведёт к снижению социальных навыков и появлению невидимых барьеров между людьми.

В перспективе это может обернуться потерей живых связей: индивид предпочтёт иллюзорную, но комфортную коммуникацию с чат-ботом сложностям и непредсказуемости человеческого взаимодействия. Более того, такие виртуальные "советчики" нередко дают ложные, вводящие в заблуждение, а порой и опасные рекомендации. Известны случаи, когда следование их "утешениям" заканчивалось трагически — вплоть до суицидальных попыток.

Не стоит забывать и о другой стороне медали: искусственный интеллект аккумулирует колоссальные объёмы персональных данных, которые легко могут быть использованы во вред их владельцам. Более того, системы ИИ нередко становятся мишенями для кибердиверсантов, что ставит под угрозу не только конфиденциальность, но и реальную безопасность пользователей.

Особое беспокойство вызывает способность чат-ботов формировать мнения и убеждения едва ли не эффективнее, чем социальные сети или официальные источники информации. При этом их "авторитет" зиждется на иллюзии безошибочности, хотя на деле такие системы далеки от надёжности. Психологи подчёркивают: несмотря на технологический прогресс, именно их науке предстоит сыграть ключевую роль в изучении ИИ и минимизации его деструктивного влияния на общество.

Уточнения

Университет штата Миссури — публичный университет, расположенный в Спрингфилде, штат Миссури, США.

