Женская дружба: запах решает всё – удивительные факты, о которых вы не знали

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Запах играет намного большую роль в наших платонических отношениях, чем можно было бы предположить. Новое исследование показало, что женщины часто выбирают потенциальных подруг, ориентируясь на их запах — ещё до того, как узнают друг друга поближе.

Фото: www.hood.army.mil by армия США is licensed under находится в общественном достоянии в Соединенных Штатах. банда

В эксперименте Корнельского университета приняли участие 40 женщин. Каждая носила футболку с запахом других участниц, а затем определяла, с кем бы она хотела провести больше времени, основываясь только на восприятии аромата. После личной встречи выбор проверяли снова — участницы продолжали полагаться на запах при формировании симпатии.

Учёные также исследовали, насколько быстро люди реагируют на запахи, и пришли к выводу, что обоняние играет важную роль в социальной оценке. Запах способен предсказать, понравится ли человек в будущем, даже до начала общения.

Этот феномен может объясняться тем, что запах является своего рода сигналом генетической совместимости. Наше обоняние способно подсознательно улавливать информацию о генетических особенностях человека, что может влиять на стремление завязать с ним дружеские отношения.

Кроме того, запах отражает образ жизни, предпочтения и привычки: например, рацион питания, уровень активности, наличие домашних животных и даже стиль ухода за собой. Всё это влияет на общее впечатление, которое человек производит на окружающих.

Исследование подтвердило, что запах — это не только фактор привлекательности в романтических отношениях, но и важный элемент в формировании дружбы. Часто мы даже не осознаём, что воспринимаем аромат окружающих и, основываясь на этом, принимаем решение о симпатии или антипатии.

Итак, запах — это тонкий, но крайне важный сигнал, который помогает нам находить тех, кто близок нам не только по интересам, но и на более глубоком, интуитивном уровне.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

