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Секретная сделка: самая выгодная покупка ноутбука в истории. Но о ней никто не знает

3:23
Наука

Если вы сейчас в поисках бюджетного, но мощного ноутбука, у меня есть для вас потрясающая новость. Правда, предложение не для России.

Клавиатура, тетрадь и ручка
Фото: flickr.com by Eric Bailey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клавиатура, тетрадь и ручка

На Amazon стартовала грандиозная распродажа, но почему-то её едва можно заметить среди прочих предложений. Речь идёт о легендарном Asus Zenbook 14 OLED, который сегодня можно купить всего за 549,99 фунтов стерлингов (≈ 60 000 рублей по текущему курсу).

Что в нём такого особенного? Дело в том, что это скидка почти в 40% от первоначальной цены 899,99 фунтов стерлингов (≈ 94 100 рублей). И вот парадокс: Amazon просто не подчеркнул этот факт в описании товара, так что мало кто догадывается о выгоде. Но теперь, когда вы в курсе, не упустите шанс!

Почему Asus Zenbook 14 OLED — лучшая покупка сейчас?

Всё дело в идеальном сочетании цены и характеристик. Начнём с главного — дисплея. Это не просто экран, а OLED-панель с самосветящимися пикселями. Что это значит:

  • Идеальная контрастность: чёрный цвет действительно чёрный (а не тёмно-серый, как на IPS).
  • Яркость 400 нит — даже на максимуме глаза не устают.
  • Разрешение 2,8K (2880x1800) — текст чёткий, цвета сочные.
  • Для работы с документами, таблицами, монтажом видео или просто для просмотра фильмов это один из лучших экранов в своём классе.

Теперь внутренности:

  • Процессор AMD Ryzen 7 7730U — мощный, энергоэффективный, справляется с любыми повседневными задачами (от офисных программ до лёгкого видеоредактирования).
  • 16 ГБ оперативной памяти — хватит для одновременной работы десятков вкладок браузера, фотошопа и прочих "тяжёлых" приложений.
  • SSD-накопитель 512 ГБ — быстрый, вместительный (фильмы, фото, документы — всё поместится).
  • Что скажут пользователи? На Amazon ноутбук имеет рейтинг 4,1 звезды из 5 (на основе 379 отзывов). Да, его не тестировали профессиональные обозреватели, но реальные покупатели в восторге от автономности, качества дисплея и общей производительности.

И бонус — портов хватит всем!

  • 1 x USB-A (для старой периферии).
  • 2 x USB-C (под зарядку, внешние мониторы, Thunderbolt).
  • HDMI (подключение телевизора или второго экрана).
  • 3,5 мм jack (наушники, колонки).
  • Micro SD слот (расширяете память за пару секунд).

Итог: за 60 000 рублей вы получаете:

  • Лучший OLED-дисплей в своём ценовом сегменте.
  • Мощный AMD Ryzen 7 с запасом на 3-4 года вперёд.
  • Отличную автономность (Asus традиционно хвалят за время работы).
  • Все нужные порты — никаких адаптеров не понадобится.

Уточнения

ASUSTeK Computer Inc. — расположенная на Тайване транснациональная компания, специализирующаяся на компьютерной электронике (как комплектующие, так и готовые продукты).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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