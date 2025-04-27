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Проклятье человечества: приготовьтесь к нашествию ужасных червей

4:09
Наука

В лесах США появился новый враг, и он не просто ползает — он прыгает на 30 сантиметров, словно живой пружиной.

Оседакс
Фото: Openverse by Frank Lindecke, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Оседакс

Знакомьтесь: Amynthas agrestis, или "азиатский прыгающий червь", прозванный экологами "безумным червём". Этот инвазивный вид из Юго-Восточной Азии уже покорил 34 штата и методично разрушает лесные почвы, оставляя за собой голую, истощённую землю. Научное сообщество бьёт тревогу, но остановить агрессора пока не удаётся.

Этот червь размером от 4 до 20 см не похож на обычных дождевых собратьев. Он резко отличается поведением: энергичный, подвижный, способный выбрасывать тело вверх как кузнечик. Отсюда и прозвища — "Алабамский прыгун", "висконсинский снайпер" или всё тот же "безумный червь".

Но за этой внешней занимательностью скрываются катастрофические последствия для природы. Завезённый в США ещё в XIX веке, Amynthas agrestis вдруг начал победное шествие по Калифорнии и другим регионам, заставив экологов хвататься за голову.

Что позволяет этому червю оккупировать всё новые земли? У него есть четыре убийственных преимущества:

  • Самоампутация (аутотомия) — отбрасывает часть тела, спасаясь от хищников.
  • Гермафродитное размножение — не нужны партнёры, клонирует себя сам.
  • Маскировка яиц — откладывает семена следующего поколения, по цвету неотличимые от почвы.
  • Всеядность и живучесть — легко адаптируется к любым климатическим условиям.

Как писала San Francisco Gate в 2022 году, эти черви "клонируют себя, яростно сражаются при любом контакте" и попросту не имеют конкурентов в Новом Свете. Вот почему борьба с ними превращается в битву с тенью.

Главная беда — неутолимый аппетит. Amynthas agrestis пожирает лесной подстилку (слой разлагающихся листьев, веток и хвои) за считаные месяцы. А ведь это не просто мусор — это основа лесной экосистемы: здесь живут личинки, жуки, микроорганизмы; здесь скапливается влага и тепло, нужные деревьям. Исследования 2020 года (журнал Soil Biology and Biochemistry) показали: червь кардинально меняет химию почвы. Он ускоряет разложение органики, выбрасывает в атмосферу азот и углерод (необходимые растениям элементы), но делает это так быстро, что земля теряет плодородие.

В итоге исчезают целые виды местной фауны, нарушается естественный цикл обновления леса. Подстилка, помимо всего, защищает почву от перегрева и высыхания — а её нет, и экосистема рушится как карточный домик.

Парадокс: Amynthas agrestis распространился благодаря людям. В XIX веке его продавали как корм для рыб или компостных червей — и невольно развозили по всей стране. Рыбаки, садоводы, любители экзотики бесплатно получали "биологическую бомбу". Теперь этот вид хозяйничает в трети штатов США, а механизмы контроля оказались бессильны:

  • Яйца не найти — они сливаются по цвету с почвой.
  • Размножается молниеносно — без партнёров и задержек.
  • Хищников нет — местные животные не знают, как с ним бороться.
  • Выживает везде — хоть в жару, хоть в холод.
  • Единственная надежда — засуха

По словам эколога Брэдли Херрика, длительная засуха (как в Висконсине в 2020-м) на время сократила поголовье "прыгунов". Значит, у них есть слабое место — чрезмерное тепло и отсутствие влаги. Возможно, экстремальные погодные условия станут единственным природным механизмом, который притормозит экспансию захватчика. Но пока климат не на нашей стороне, а учёные вынуждены лишь наблюдать, как Amynthas agrestis методично перекраивает леса США.

Уточнения

Виско́нсин (англ. Wisconsin, американское произношение: [wᵻˈskɒnsᵻn] ) — штат США, находящийся на севере центральной части страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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