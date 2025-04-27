Ледяной ужас: на Земле обнаружено нечто, способное подчинить себе организм

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На дне Атлантического океана, в ледяных водах вокруг Южных Сандвичевых островов, исследователи Института океана Шмидта сделали жуткое открытие.

Фото: https://commons.wikimedia.org by National Marine Sanctuaries, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ дно океана

При помощи глубоководной съёмки они запечатлели гренадерскую рыбу (крысохвостку) с двумя странными наростами на голове. Но это были не органы или выросты — два паразитических ракообразных пожирали рыбу заживо. Видео, ранее не публиковавшееся, раскрывает одну из самых мрачных тайн жизни на морском дне Субантарктики.

Съёмки проводились на глубине 489 метров в рамках миссии по изучению биоразнообразия региона. Именно там учёные и обнаружили необычную рыбу семейства Macrouridae, к голове которой были намертво прикреплены веслоногие рачки Lophoura szidati. Э

ти паразиты относятся к семейству Sphyriidae и, как выяснилось, довольно часто встречаются у глубоководных рыб в полярных водах. На кадрах видно, два рачка симметрично вцепились в голову рыбы, а на их спине красуются два длинных яйцевых мешка — настоящий символ продолжения паразитического рода.

По словам биолога-эволюциониста Джеймса Берно из Смитсоновского национального музея естественной истории, эти рачки — мезопаразиты, то есть часть их тела торчит наружу, а часть врастает внутрь хозяина. Средняя и задняя части ракообразных свободно расположены на поверхности рыбы, а вот головной конец намертво вмонтирован в её ткани. Казалось бы, ужас? Но на самом деле паразиты играют важнейшую роль в экосистеме. Они не дают популяциям хозяев чрезмерно разрастаться, поддерживают баланс пищевых цепей и в конечном итоге повышают общее биоразнообразие океана.

Как отмечает доктор Лорен Дайкман из Института океанографии Вудс-Хоула (WHOI), в здоровых экосистемах паразитов не меньше, а больше. Парадокс, но обилие паразитов — признак устойчивого и полноценного природного механизма. И именно такие открытия в отдалённых уголках планеты (как район Южных Сандвичевых островов) помогают понять глобальные биогеографические процессы. Ведь там, где Антарктическое циркумполярное течение сталкивается с Атлантическим, формируются уникальные температурные границы, определяющие адаптации и ареалы обитания морских видов.

По словам Джеймса Берно, веслоногие рачки прикрепляются к хозяину с личиночной стадии. Микроскопические личинки вбуравливаются в кожу рыбы и начинают питаться её тканями. В процессе роста они проходят метаморфозу, развивая "якорные" крепления, которые уже не отпустят жертву. Самки рачков не сбрасывают яйца в воду (как большинство беспозвоночных), а бережно хранят их в специальных мешочках на своём теле до момента вылупления. Вылупившиеся личинки науплиуса проходят несколько стадий, дрейфуют в толще воды и лишь затем ищут нового хозяина.

Правда, о продолжительности жизни этих паразитов известно мало. Ясно одно: они держатся за рыбу месяцами, медленно увеличиваясь от микроскопических размеров до вполне внушительных. И даже после своей смерти они не исчезают бесследно — фрагменты хитиновой головы ещё долгие годы остаются вмурованными в мышцах хозяина. Вот такая страшная и удивительная вековая хватка.

Уточнения

Паразити́зм — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических).

