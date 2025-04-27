Море больше не будет грязным! Российские учёные создали аппарат, высасывающий нефть со дна

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В Анапе успешно испытали устройство для подъёма нефти и нефтепродуктов со дна (УПН), разработанное учёными Томского государственного университета и специалистами АО "Южморгеология" (холдинг Росгеология).

Фото: Wikimedia Commons by mchs.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС России ликвидирует разлив нефти в Чёрном море

Разработка призвана снять нагрузку с водолазов и автоматизировать процесс сбора мазута, особенно в условиях повышения температуры воды, когда мазут становится более текучим и сложным для ручной уборки, сообщается на сайте наука.рф со ссылкой на пресс-службу вуза.

Устройство представляет собой донный купол, оснащённый форсунками, которые подают водо-воздушную смесь. При помощи эрлифта мазут поднимается с морского дна в специальный приёмник. Водолаз направляет водо-воздушный поток на скопления загрязнений, обеспечивая эффективный подъем даже высоковязких нефтепродуктов.

Испытания подтвердили высокую эффективность аппарата, однако Морспасслужба рекомендовала внести некоторые доработки. Планируется, что новая версия устройства сможет поднимать до тонны мазута в час. Это особенно актуально в условиях потепления, когда вязкость мазута снижается, а его мобильность возрастает, осложняя работу водолазов традиционными методами.

Кроме того, устройство решает важную задачу: сбор мазута, скрытого под слоем песка, и его перекачку в специализированные резервуары. Следующий этап испытаний модифицированной версии УПН "ВОДОЛАЗ" 2.0 намечен на конец мая.

Разработка имеет важное значение не только для России, но и для международного сообщества. В мировой практике на сегодняшний день отсутствуют эффективные технологии очистки донных отложений морей от нефтепродуктов. Поэтому устройство обладает высоким потенциалом масштабирования и использования в борьбе с последствиями аварий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

Уточнения

Национа́льный иссле́довательский То́мский госуда́рственный университе́т (ТГУ, реже ТомГУ) — первый университет на территории Западной Сибири, основанный в России в 1878 году. Расположен в городе Томск. Университет является одним из 29 национальных исследовательских университетов.

