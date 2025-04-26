Никто не верил, но: человечество нашло Атлантиду, спешите видеть

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3:30
Наука

Глубоко в толще Атлантического океана, на отметке около 700 метров ниже уровня моря, был найден уникальный природный феномен, получивший поэтическое название "Потерянный Город".

Дно океана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно океана

Это обширное поле гидротермальных источников расположилось в подводной возвышенности Атлантического массива, неподалёку от Срединно-Атлантического хребта — гигантской горной цепи, рассекающей океан вдоль и поперёк.

Здесь поражают воображение карбонатные образования — настоящие трубы высотой до 60 метров, из которых изливаются потоки щелочной жидкости. Она насыщена водородом и метаном, что создаёт вокруг этих исполинских труб особую экосистему. В ней нашли прибежище разнообразные микроорганизмы и мелкие беспозвоночные, для которых условия "Потерянного Города" стали не просто приемлемыми, а единственно возможными.

Что делает этот подводный феномен особенно интересным, так это механизм его образования. В отличие от большинства гидротермальных источников, которые возникают в зонах вулканической активности с её огнём и лавой, "Потерянный Город" появился на свет благодаря серпентинизации — сложному химическому процессу, протекающему при взаимодействии солёной океанской воды с ультраосновными породами мантии Земли.

Это не просто геологический казус — учёные видят в нём ключ к пониманию того, как зарождалась жизнь на нашей планете.

Более того, условия, подобные тем, что существуют в глубинах Атлантики у "Потерянного Города", можно встретить и в других уголках Вселенной — например, на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна, Европе и Энцеладе. Становится очевидным, почему это место так притягивает исследователей: здесь, под водой, словно в природной лаборатории, воспроизведены процессы, возможно, идентичные тем, что запустили цепочку событий, приведших к возникновению жизни не только на Земле, но и в других мирах.

Парадокс, однако, заключается в том, что "Потерянный Город", хранящий столько тайн мироздания, сам оказался перед лицом серьёзной угрозы. В 2018 году Польша официально закрепила за собой право на добычу полезных ископаемых в районе гидротермального поля. Это решение вызвало волну обеспокоенности в научной среде, поскольку промышленная деятельность в такой деликатной экосистеме может привести к непоправимым последствиям.

В научном сообществе всё громче звучат призывы придать "Потерянному Городу" статус Памятника Всемирного Наследия. Это не просто формальная процедура — она стала бы действенной мерой защиты уникальной подводной экосистемы от разрушительного воздействия человека. Ведь по сути своей "Потерянный Город" — это живая, действующая модель для изучения самых основ жизни, экстремальных форм существования организмов и фундаментальных геологических процессов.

Сохранение этого уголка первозданной природы жизненно важно не только для развития биологии, геологии и астробиологии — наук, ищущих ответы на глобальные вопросы мироздания. Защита "Потерянного Города" — это вклад в понимание тех невидимых нитей, которые соединяют воедино прошлое нашей планеты и, возможно, далёкие миры за её пределами.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н - второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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