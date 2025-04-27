Переворот истории: вся история Карфагена не такая, как мы думали

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета и опубликованное в журнале Nature, проливает свет на загадочное происхождение жителей древнего Карфагена.

Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки

Расположенный на территории современного Туниса, Карфаген был основан в IX веке до нашей эры как торговая колония финикийского города Тира и впоследствии превратился в мощную империю со своей уникальной культурой. Долгое время считалось, что карфагеняне были преимущественно финикийцами по происхождению, но результаты гарвардских исследователей заставляют пересмотреть эту устоявшуюся точку зрения.

Команда ученых под руководством палеогенетика Дэвида Рейха собрала и проанализировала генетические данные из останков 128 человек, обнаруженных в захоронениях Карфагена и других карфагенских поселений в Северной Африке, на Сицилии, в Сардинии и Испании.

Для сравнения были также взяты генетические образцы древних жителей финикийских городов Акзиф и Бейрут, расположенных неподалёку от Тира в современном Ливане. Сравнительный анализ этих геномов с ранее известными данными по Средиземноморью принес неожиданные результаты.

Как выяснили исследователи, у карфагенян не было обнаружено характерного "финикийского" генетического наследия, которое можно было бы считать доминирующим. Вместо этого их ДНК несёт в себе ярко выраженную смесь греческих, североафриканских и сицилийских генотипов. Это открытие указывает на то, что, несмотря на культурную и языковую принадлежность карфагенян к семитской ветви, их генетические корни были гораздо ближе к древним грекам, нежели к финикийцам.

Особое удивление вызывает сильное греческое влияние в геноме карфагенян. Исторически Карфаген и Греция были непримиримыми соперниками, особенно в период колонизации Сицилии, где между ними регулярно вспыхивали кровопролитные конфликты.

Тем не менее, генетические данные свидетельствуют о тесных контактах и смешении населения, объяснить которые только торговыми или дипломатическими связями трудно. Ещё более любопытным является тот факт, что в ДНК карфагенян практически отсутствуют генетические вкрапления от местных жителей Испании и Сардинии, где у Карфагена также были колонии. Остаётся загадкой, было ли тому причиной сознательное обособление карфагенских поселенцев или иные факторы.

История Карфагена полна драматических событий. Одним из самых знаменитых его сыновей был Ганнибал — полководец, признанный одним из величайших в истории человечества. Во время Второй Пунической войны он совершил легендарный переход через Альпы, воюя с Римом с помощью африканских воинов и боевых слонов.

Несмотря на ряд блестящих побед, Ганнибалу так и не удалось взять Рим, и в итоге он был вынужден вернуться в Северную Африку. Судьба самого Карфагена сложилась трагически: город был полностью разрушен римлянами в 146 году до нашей эры по окончании Пунических войн. Позже римляне восстановили Карфаген, и он стал одним из важнейших центров Римской империи вплоть до прихода мусульманских завоевателей, которые окончательно стерли город с лица земли в 698 году нашей эры.

Уточнения

Карфаге́н — древнее государство в Северной Африке со столицей в одноимённом городе, основанное финикийцами на территории современного Туниса.

