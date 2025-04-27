Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда собаки: мечта на день или тревожный знак нашего времени
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Топ-6 самых дешёвых внедорожников 2025 года: что реально вывозит бездорожье
Саморез, вода и немного удачи: что делать с пробитой шиной на трассе
Вдохновляющие места: 7 тихих городков Южной Каролины, где хочется остаться надолго
Два желтка в яйце — повод для радости или повод насторожиться
Как вырастить гигантские розы у себя на даче: от посадки до создания роскошных букетов
Цены в России: как вернуть их на место за месяц — эксперт дал ответ
Квартира мечты арендатора: назван простой секрет увеличения дохода от сдачи жилья

Переворот истории: вся история Карфагена не такая, как мы думали

3:35
Наука

Недавнее исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета и опубликованное в журнале Nature, проливает свет на загадочное происхождение жителей древнего Карфагена.

Раскопки
Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки

Расположенный на территории современного Туниса, Карфаген был основан в IX веке до нашей эры как торговая колония финикийского города Тира и впоследствии превратился в мощную империю со своей уникальной культурой. Долгое время считалось, что карфагеняне были преимущественно финикийцами по происхождению, но результаты гарвардских исследователей заставляют пересмотреть эту устоявшуюся точку зрения.

Команда ученых под руководством палеогенетика Дэвида Рейха собрала и проанализировала генетические данные из останков 128 человек, обнаруженных в захоронениях Карфагена и других карфагенских поселений в Северной Африке, на Сицилии, в Сардинии и Испании.

Для сравнения были также взяты генетические образцы древних жителей финикийских городов Акзиф и Бейрут, расположенных неподалёку от Тира в современном Ливане. Сравнительный анализ этих геномов с ранее известными данными по Средиземноморью принес неожиданные результаты.

Как выяснили исследователи, у карфагенян не было обнаружено характерного "финикийского" генетического наследия, которое можно было бы считать доминирующим. Вместо этого их ДНК несёт в себе ярко выраженную смесь греческих, североафриканских и сицилийских генотипов. Это открытие указывает на то, что, несмотря на культурную и языковую принадлежность карфагенян к семитской ветви, их генетические корни были гораздо ближе к древним грекам, нежели к финикийцам.

Особое удивление вызывает сильное греческое влияние в геноме карфагенян. Исторически Карфаген и Греция были непримиримыми соперниками, особенно в период колонизации Сицилии, где между ними регулярно вспыхивали кровопролитные конфликты.

Тем не менее, генетические данные свидетельствуют о тесных контактах и смешении населения, объяснить которые только торговыми или дипломатическими связями трудно. Ещё более любопытным является тот факт, что в ДНК карфагенян практически отсутствуют генетические вкрапления от местных жителей Испании и Сардинии, где у Карфагена также были колонии. Остаётся загадкой, было ли тому причиной сознательное обособление карфагенских поселенцев или иные факторы.

История Карфагена полна драматических событий. Одним из самых знаменитых его сыновей был Ганнибал — полководец, признанный одним из величайших в истории человечества. Во время Второй Пунической войны он совершил легендарный переход через Альпы, воюя с Римом с помощью африканских воинов и боевых слонов.

Несмотря на ряд блестящих побед, Ганнибалу так и не удалось взять Рим, и в итоге он был вынужден вернуться в Северную Африку. Судьба самого Карфагена сложилась трагически: город был полностью разрушен римлянами в 146 году до нашей эры по окончании Пунических войн. Позже римляне восстановили Карфаген, и он стал одним из важнейших центров Римской империи вплоть до прихода мусульманских завоевателей, которые окончательно стерли город с лица земли в 698 году нашей эры.

Уточнения

Карфаге́н — древнее государство в Северной Африке со столицей в одноимённом городе, основанное финикийцами на территории современного Туниса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию
Садоводство, цветоводство
Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков
Советы
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Последние материалы
Вдохновляющие места: 7 тихих городков Южной Каролины, где хочется остаться надолго
Два желтка в яйце — повод для радости или повод насторожиться
Как вырастить гигантские розы у себя на даче: от посадки до создания роскошных букетов
Переворот истории: вся история Карфагена не такая, как мы думали
Цены в России: как вернуть их на место за месяц — эксперт дал ответ
Квартира мечты арендатора: назван простой секрет увеличения дохода от сдачи жилья
Устали от жирных и безжизненных волос? Попробуйте этот экспресс-уход для корней
Муравьи как нежданные гости: почему они приходят и как их выгнать
За стенами крепости: легенды и тайны Карфагена Сицилии
Пушистый характер: три породы кошек, которые играют по своим правилам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.