Природа всегда на шаг ближе: что происходит с нашим ДНК

4:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Несмотря на то, что человеческий геном был полностью секвенирован, ученые продолжают открывать его неожиданные свойства.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Новое исследование показало, что некоторые участки ДНК мутируют гораздо быстрее, чем считалось ранее. Это не просто теоретический интерес — понимание скорости и характера мутаций критично для медицины, генетического консультирования и расшифровки причин наследственных заболеваний.

Мутации: не только ошибки, но и двигатель прогресса

Мутации в геноме часто воспринимаются негативно, но на самом деле они движущая сила эволюции. Без них не было бы разнообразия видов, приспособления к среде и, в конечном итоге, появления человека. "Полезные" мутации помогают адаптироваться, "вредные" — приводят к болезням. Особый интерес для науки представляют de novo мутации (от лат. "с нового") — те, которых не было у родителей, а значит, они возникли спонтанно в новом поколении. Проблема в том, что выявить их крайне сложно: геном огромен, а "горячие точки" мутаций (участки, где изменения происходят чаще всего) до недавних пор были почти недоступны для изучения.

Пять технологий и четыре поколения: как ученые заглянули в тайники ДНК

Исследователи из нескольких институтов США применили пять разных методов секвенирования ДНК, чтобы наконец-то "услышать" те части генома, которые раньше молчали. Ключевым объектом стала уникальная семья из 28 человек в четырёх поколениях — настоящая "золотая жила" для генетиков. По словам Деборы Некласон из Университета Юты, ведущего автора работы, столь большая и связанная родством группа — редчайший случай, позволяющий отследить изменения генома в деталях из поколения в поколение.

Используя эту семейную "летопись ДНК", учёные обнаружили: с каждым новым поколением появляется 98-206 новых мутаций. И самое неожиданное — многие из них возникали в ранее недоступных для анализа регионах генома. Это как если бы исследователи получили доступ к скрытому архиву эволюции, где записаны самые тонкие и быстрые изменения.

Что это значит для медицины и наших детей

Результаты исследования имеют прямой выход в практическую медицину. Например, в генетическом консультировании теперь можно давать более точные прогнозы. Представьте ситуацию: два будущих родителя хотят знать, какие наследственные болезни грозят их потомству.

Если у ребёнка обнаружили редкое заболевание, вызванное новой мутацией (а не полученной от мамы или папы), можно с высокой вероятностью сказать: следующие дети в этой семье будут здоровы. Это революционный сдвиг: раньше врачи часто разводили руками, а теперь смогут уверенно заявлять, что болезнь возникла "случайно" и не повторится.

Однако авторы работы спешат оговориться: пока неясно, универсальна ли такая скорость мутаций для всех людей или это особенность именно изученной семьи. "Мы хотим выяснить это в будущем", — признается Дебора Некласон. Исследование опубликовано в журнале Nature и уже вызвало широкий резонанс в научном мире (подробнее можно почитать на IFLScience).

Дверь в неизведанное: что дальше

Фактически, ученые лишь приоткрыли дверь в "чёрный ящик" человеческой генетики. Что мы можем ожидать в ближайшие годы?

Точные методы предсказания мутаций. Если получится выявить закономерности возникновения de novo-изменений, генетика сделает гигантский шаг вперёд.

Персонализированная медицина.

Зная "слабые точки" своей ДНК, человек сможет предотвратить многие болезни ещё до их появления.

Новые подходы к лечению наследственных заболеваний. Если мутации научится "редактировать" CRISPR и другие технологии, неизлечимых болезней станет меньше.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

