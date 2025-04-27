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Всемирная катастрофа: НАСА предупредило человечество, осталось недолго

3:23
Наука

Время от времени аэрокосмическое агентство NASA публикует тревожные сообщения о небесных телах, которые теоретически могут столкнуться с Землёй в обозримом будущем.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Обычно эти предупреждения снимаются или масштабируются после обновления расчетов и уточнения траекторий. Однако недавнее заявление NASA касается не астероида или кометы, а вполне рукотворного объекта — Международной космической станции (МКС). И проблема не в столкновении с ней, а в том, что через несколько лет она может перестать существовать в контролируемом режиме.

Группа по безопасности NASA провела публичное заседание, на котором откровенно заявила: МКС, служащая человечеству домом на орбите вот уже четверть века, стремительно теряет свою надёжность.

Проблемы копились годами, и одна из самых острых — разгерметизация модуля PRK российского производства. Этот соединительный коридор между узлами станции дал микротрещины, которые упорно продолжают расти. Несмотря на совместные усилия американских и российских специалистов, сумевших установить причины их появления, полностью устранить дефект пока не удалось. Починка ведется частично, лишь бы сохранить общую структуру, но это лишь временная мера.

По мнению Рича Уильямса, представителя группы безопасности, текущая фаза эксплуатации МКС — чрезвычайно деликатный и высокорискованный период. Накопленные за годы проблемы наслаиваются друг на друга: помимо утечек воздуха есть хроническая нехватка запчастей из-за отложенных миссий снабжения. Логистика хромает, график полётов сбивается, и каждый новый срыв тянет станцию вниз — не только физически, но и финансово.

Ситуация осложняется тем, что запланированный бюджет NASA на ближайшие годы фактически забирается под один проект — строительство специального аппарата USDV (механизма для контролируемого свода МКС с орбиты).

Эти деньги могли бы пойти на поддержание работоспособности станции, но приоритеты уже смещены: будущее коммерческих космических станций выглядит для агентства важнее, чем продление жизни МКС. Формально станция должна завершить свой путь в 2030 году, сведясь с орбиты в рамках последнего, просчитанного манёвра.

Однако, как подчеркивают в NASA, если МКС внезапно станет неуправляемой — а такая вероятность есть — произойдёт аварийный, неконтролируемый вход в атмосферу.

Вот тогда и возникнет глобальная проблема для всех жителей Земли. Если орбита разложения просчитана неверно (а в состоянии хаоса это более чем вероятно), огромные фрагменты станции не сгорят в атмосфере, а разлетятся на куски.

Фактически над планетой прольётся град из металлических осколков — своего рода рукотворный космический шторм. Каждый из таких обломков, падая на скорости несколько километров в секунду, способен нанести не меньший ущерб, чем метеорит средних размеров. Сейчас NASA и партнёры делают всё, чтобы этого не допустить, но время на спасение МКС тает — вместе с бюджетом и надежностью её конструкции.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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