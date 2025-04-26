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Гигантские когти без хищника: тайна древнего существа, которое выбирало путь силы

1:55
Наука

Пустыня Гоби, раскинувшаяся между Монголией и Китаем, давно славится своими ископаемыми сокровищами. Однако некоторые находки ждут своей очереди на исследование годами. Так произошло с останками, обнаруженными Монгольской академией наук ещё в 2012 году — только недавно учёные из Университета Хоккайдо подробно их изучили. Оказалось, что перед ними — новый вид динозавра с неожиданными особенностями.

Раскопки динозавра
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Раскопки динозавра

Два пальца вместо трёх

Динозавр получил название Duonychus tsogtbaatari в честь монгольского палеонтолога Хишигжава Цогтбаатара. Его останки нашли в формации Баянширээ — древней засушливой местности, где природа подарила учёным исключительную сохранность окаменелостей.

Главная странность Duonychus заключалась в строении лап: на каждой ноге у него было всего два больших пальца с массивными когтями, длина которых достигала 30 см. Для родственников этого динозавра обычно характерны три пальца, и учёным предстоит ещё разобраться, почему произошла такая эволюционная потеря.

Перья, походка и образ жизни

Несмотря на внушительные когти, Duonychus, по мнению исследователей, был травоядным. Вероятно, он использовал свои пальцы для захвата растительности, разрывания ветвей и подноса еды ко рту. Этот динозавр был двуногим и покрыт перьями, что подчёркивает его связь с другими пернатыми динозаврами позднего мелового периода. Он населял Землю примерно 90-95 миллионов лет назад.

Особую ценность находке придаёт невероятная сохранность когтей: их трёхмерная структура и остатки кератиновых оболочек — большая редкость для окаменелостей такого возраста.

Уточнения

Хищник — животное из отряда млекопитающих Хищные (лат. Carnivora).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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