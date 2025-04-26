Оперативная память без питания: китайский прорыв, который удивит всех

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайским исследователям удалось достичь теоретического предела производительности оперативной памяти, что не только значительно ускоряет процессы, но и позволяет хранить информацию без источника питания.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique

Производители смартфонов и ноутбуков постоянно борются за создание самых мощных устройств, и их возможности зависят от производительности процессора, скорости чтения/записи внутренней памяти и объема оперативной памяти. Исследование, проведенное в Фуданьском университете в Китае, может привести к значительным изменениям в этой области.

Экспериментальная разработка, известная как PoX, была описана в статье в журнале Nature и способна записывать данные с невероятной скоростью 400 пикосекунд, что соответствует 25 миллиардам операций в секунду — в 10 000 раз быстрее, чем обычная оперативная память в ноутбуках.

Традиционные типы оперативной памяти, такие как DRAM и SRAM, работают быстро, но теряют данные без питания. Флэш-память, используемая в твердотельных накопителях, хорошо сохраняет данные без питания, но слишком медлительна для интенсивных операций, связанных с большим объемом данных, таких как работа с искусственным интеллектом.

PoX представляет собой оперативную память следующего поколения, использующую двумерный графен вместо традиционного кремния. Благодаря высокой эффективности переноса заряда графена достигается "суперинжекция", которая ускоряет зарядку ячеек памяти значительно быстрее, чем существующие решения. Чжоу Пэн и его команда использовали искусственный интеллект для оптимизации процесса разработки, чтобы добиться такой высокой производительности.

Поразительным в PoX является его способность хранить данные без источника питания, что объединяет преимущества оперативной памяти и флэш-памяти. Это может привести к снижению энергопотребления в устройствах, включая серверы для искусственного интеллекта и смартфоны. Специалисты считают, что в будущем можно будет отказаться от статической памяти (SRAM) в таких устройствах.

Однако о долгосрочной надежности и долговечности PoX пока нет информации. Если ожидания оправдаются, эта технология может произвести революцию в устройствах, использующих оперативную память, пишет hvg.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

