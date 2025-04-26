Планшет, который изменит вашу работу и учёбу: ключевые моменты, о которых вы не знали

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый из представленных ниже планшетов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных потребностей пользователя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловой мужчина за столом с планшетом и документами

Lenovo Tab K11 (128 ГБ):

- Цена: R$ 1.699,00 в Casas Bahia и R$ 1.799,00 на Amazon.

- Рейтинг: 4,9 из 5 звезд на Amazon.

- Плюсы: Перо, чувствительное к давлению, интеграция с ПК, гарантированные обновления до 2028 года, легкая и прочная конструкция.

- Минусы: Только 4 ГБ оперативной памяти, что может замедлить загрузку и ограничить производительность при выполнении более сложных задач.

- Краткое описание: Удобен для учебы и работы, но критики отмечают медленную производительность из-за недостатка оперативной памяти.

2. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (64 ГБ):

- Цена: R$ 1.924 на Amazon и R$ 2.820,09 в Casas Bahia.

- Рейтинг: 4,8 из 5 звезд на Amazon.

- Плюсы: Удобный S Pen, хорошая экономичность и время работы от батареи.

- Минусы: Может быть медленным при открытии множества приложений одновременно.

- Краткое описание: Компактный и прочный для повседневного использования, подходит для работы и учебы.

3. Samsung Galaxy Tab S9 FE:

- Цена: R$ 2.713 на Amazon.

- Рейтинг: 4,9 из 5 звезд на Amazon.

- Плюсы: Хорошая производительность, яркость дисплея, поддержка режима DeX и длительное время работы от батареи.

- Минусы: Может быть неудобным по весу при длительном использовании.

- Краткое описание: Подходит для учебы и работы, поддерживает быструю реакцию с S Pen и качественное изображение., пишет techtudo.

Уточнения

Планшетный компьютер (от фр. planchette — дословно «маленькая дощечка»; калька с англ. tablet computer), электронный планшет, часто планшет — собирательное понятие, включающее различные типы электронных устройств с сенсорным экраном, позволяющие управлять компьютерными программами с помощью прикосновений пальцев к объектам на экране.



