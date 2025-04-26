Реальное доказательство боя гладиатора со львом: вот что рассказывают 1800-летние останки мужчины

1800-летние останки мужчины со следами укусов льва нашли британцы. Это стало первым доказательством поединков гладиаторов с животными.
Мужчина был обезглавлен. Таким образом могли облегчить предсмертные страдания человека. На вид гладиатору около 26-35 лет, он мог быть как обученным человеком, так и приговорённым к смертной казни.
Схватка, в которой погиб гладиатор, проходила в местном амфитеатре.
Ученые предполагают, что царя зверей могли привезти туда в клетке из Северной Африки по морским путям. Однако в таком случае лев из-за стресса мог умереть при транспортировке, но его могли и накачать транквилизаторами, сообщает "Российская газета".
Есть еще версия, что следы укусов оставили волки, поскольку в Древнем Риме в боях участвовали заключённые, которые не относились к гладиаторам. Человека могли сначала обезглавить, а потом отдать тело на съедение волкам.
Гладиа́тор (лат. gladiator — «мечник», от gladius — «меч», «гладиус») — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.
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