Реальное доказательство боя гладиатора со львом: вот что рассказывают 1800-летние останки мужчины

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

1800-летние останки мужчины со следами укусов льва нашли британцы. Это стало первым доказательством поединков гладиаторов с животными.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Carole Raddato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ гладиатор

Мужчина был обезглавлен. Таким образом могли облегчить предсмертные страдания человека. На вид гладиатору около 26-35 лет, он мог быть как обученным человеком, так и приговорённым к смертной казни.

Схватка, в которой погиб гладиатор, проходила в местном амфитеатре.

Ученые предполагают, что царя зверей могли привезти туда в клетке из Северной Африки по морским путям. Однако в таком случае лев из-за стресса мог умереть при транспортировке, но его могли и накачать транквилизаторами, сообщает "Российская газета".

Есть еще версия, что следы укусов оставили волки, поскольку в Древнем Риме в боях участвовали заключённые, которые не относились к гладиаторам. Человека могли сначала обезглавить, а потом отдать тело на съедение волкам.

Уточнения

Гладиа́тор (лат. gladiator — «мечник», от gladius — «меч», «гладиус») — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.

