Нашёлся самый древний в мире муравей: он жил в эпоху динозавров, и вот как он питался

Окаменелого муравья, которому 113 млн лет, нашел палеонтолог Андерсон Лепеко в известняке в Бразилии.
Он изучал коллекцию окаменелостей в Музее зоологии Университета Сан-Паулу. Оказалось, что перед учеными — "адский муравей". Его так назвали из-за устрашающих серповидных челюстей, которыми он прокалывал свою добычу.
У муравья спереди есть специальный отросток, с помощью которого он, вероятно, захватывал жертву или удерживал ее.
Это насекомое жило в эпоху динозавров, задолго до появления других известных муравьев, пишет KP. RU.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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