Нашёлся самый древний в мире муравей: он жил в эпоху динозавров, и вот как он питался

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Наука

Окаменелого муравья, которому 113 млн лет, нашел палеонтолог Андерсон Лепеко в известняке в Бразилии.

муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
муравей

Он изучал коллекцию окаменелостей в Музее зоологии Университета Сан-Паулу. Оказалось, что перед учеными — "адский муравей". Его так назвали из-за устрашающих серповидных челюстей, которыми он прокалывал свою добычу.

У муравья спереди есть специальный отросток, с помощью которого он, вероятно, захватывал жертву или удерживал ее.

Это насекомое жило в эпоху динозавров, задолго до появления других известных муравьев, пишет KP. RU.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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