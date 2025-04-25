Нашёлся самый древний в мире муравей: он жил в эпоху динозавров, и вот как он питался

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Окаменелого муравья, которому 113 млн лет, нашел палеонтолог Андерсон Лепеко в известняке в Бразилии.

Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ муравей

Он изучал коллекцию окаменелостей в Музее зоологии Университета Сан-Паулу. Оказалось, что перед учеными — "адский муравей". Его так назвали из-за устрашающих серповидных челюстей, которыми он прокалывал свою добычу.

У муравья спереди есть специальный отросток, с помощью которого он, вероятно, захватывал жертву или удерживал ее.

Это насекомое жило в эпоху динозавров, задолго до появления других известных муравьев, пишет KP. RU.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

