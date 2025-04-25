После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнце достигнет невероятных размеров и высушит все моря и реки, так и произойдет апокалипсис на планете.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конец света

Ученые рассказали, что это случится не скоро. По прогнозам исследователей, Апокалипсис наступит в 1 000 002 021 году, пишет Earth Sky.

Японцы считают, что с каждым веком светило будет расти в размерах, температура на Земле повышаться, что приведет к испарению мирового океана.

У человечества есть пока два шанса на выживание. Первый — переселение на новые планеты. Второй — создание специальных герметичных убежищ с контролируемой средой.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

