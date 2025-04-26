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Найден монстр древности: челюсти, которые ломали динозавров

2:21
Наука
Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория палеонтолога

Около 80 миллионов лет назад в реках и болотах Северной Америки скрывался настоящий кошмар — дейнозух. Этот гигантский "ужасный крокодил" был одним из самых крупных рептилий своего времени и доминировал в водных экосистемах.

Тайна силы дейнозуха

Учёные выяснили, что дейнозух унаследовал от своих древних предков уникальную особенность — солевые железы. В отличие от аллигаторов, он мог выживать в солоноватой воде и перемещаться по обширному Западному Внутреннему морскому пути. Это качество помогло ему распространиться по всему континенту.

Эволюция гигантов

Недавние исследования ДНК и окаменелостей показали, что дейнозух стоит на отдельной ветви эволюционного дерева крокодилов. Он превратился в огромного хищника, который питался не только рыбой, но и динозаврами, уверенно занимая вершину пищевой цепи.

Когда гиганты были нормой

Дейнозух был не одинок: гигантские крокодилы появлялись более десяти раз за последние 120 миллионов лет. Масштабные рептилии в древнем мире скорее были правилом, чем исключением.

Челюсти морского монстра

В Техасе были найдены челюсти древнего морского чудовища возрастом 80 миллионов лет. Огромные, усеянные шаровидными зубами, они позволяли раздавливать добычу с невероятной силой. Это морское хищное существо выслеживало жертв, используя мощные челюсти и конусообразные зубы. В его меню входили рыбы, акулы, морские птицы и даже мозазавры.

Жизнь в древнем тропическом море

В конце мелового периода Миссисипи была покрыта тёплым мелководным морем. Среди его обитателей были акулы, аммониты, морские ящеры, а над поверхностью летали птерозавры и древние птицы. По берегам бродили разные виды динозавров, создавая удивительно живую картину древнего мира.

Закат морских ящеров

Но ничто не вечно. Около 66 миллионов лет назад мощное столкновение с Землёй привело к массовому вымиранию, погубившему как нептичьих динозавров, так и господствовавших в океанах мозазавров.

Уточнения

Дейнозу́х (лат. Deinosuchus, от др.-греч. δεινός σοῦχος - ужасный крокодил) — вымерший род аллигатороидных крокодилов, живших 80-73 млн лет назад, в позднемеловую эпоху. Первые ископаемые остатки дейнозуха были обнаружены в Северной Каролине в начале 1850-х годов, однако был описан и получил своё название в 1909 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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