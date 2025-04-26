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Последний шанс для легенды: рискованная миссия для спасения "Хаббла"

3:21
Наука

35 лет назад "Хаббл" был выведен на орбиту шаттлом "Дискавери". Но запуск оказался не таким триумфальным: дефект главного зеркала сделал изображения размытыми и поставил под угрозу весь проект.

Космос, космонавт
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос, космонавт

К счастью, телескоп был сконструирован так, чтобы его можно было обслуживать на орбите. И в декабре 1993 года команда астронавтов исправила оптическую ошибку, подарив "Хабблу" вторую жизнь — и возможность завоевать сердца учёных и обычных людей по всему миру.

Пять спасательных миссий

На этом поддержка не закончилась. Астронавты ещё четырежды отправлялись к "Хабблу": в 1997, 1999, 2002 и 2009 годах. Они модернизировали научные приборы, заменяли критически важные детали вроде гироскопов — систем, отвечающих за точность наведения.

Именно благодаря этим миссиям "Хаббл" до сих пор остаётся в строю. Однако возраст даёт о себе знать: в прошлом году телескоп был переведён на работу с одним гироскопом. Теперь ему требуется больше времени для смены целей.

Проблема снижения орбиты

Кроме технических неполадок, обсерватория сталкивается с естественным врагом — притяжением Земли. Постепенно орбита "Хаббла" снижается: с 610 км в 1990 году до нынешних 525 км. Если не вмешаться, через 10 лет телескоп сгорит в атмосфере.

Спасение от SpaceX?

В 2022 году миллиардер Джаред Айзекман предложил частную миссию по подъёму орбиты и ремонту "Хаббла" с помощью ракеты Falcon 9 и капсулы Dragon. Идея казалась реальной: Айзекман уже возглавлял миссию Inspiration4, первый полностью частный полёт на орбиту.

NASA серьёзно рассмотрело предложение, инициировав исследование и призвав другие компании представить свои идеи.

Однако в 2024 году агентство решило отказаться от миссии, опасаясь возможных рисков. Среди причин были сложности стыковки капсулы Dragon без роботизированной руки и риск загрязнения оптики.

Тем не менее, NASA оставило дверь открытой: если ситуация ухудшится, агентство готово вернуться к идее.

Айзекман и его амбиции

Обстановка может измениться радикально. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA. Если его утвердят, частная миссия спасения "Хаббла" снова окажется в центре внимания.

Сам он не скрывает своей позиции

"Если бы миссия состоялась, и я был бы рад её профинансировать, я считаю, что это привело бы к развитию возможностей, полезных для будущего коммерческого космоса, и дало бы "Хабблу" новую жизнь", — написал Айзекман в блоге.

Кроме того, его команда добилась успехов: во время миссии Polaris Dawn в 2024 году был проведён первый в истории частный выход в открытый космос, что подтвердило возможность обслуживания телескопа в будущем.

Уточнения

Космический телескоп "Хаббл" (КТХ; англ. Hubble Space Telescope, HST; код обсерватории "250") — автоматическая обсерватория (телескоп) на орбите Земли, названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла. Запущена 24 апреля 1990 года.

Джаред Айзекман (англ. Jared Isaacman, род. 11 февраля 1983, Уэстфилд, штат Нью-Джерси) — американский бизнесмен, миллиардер, лётчик и астронавт. Спонсор и командир экипажа SpaceX Inspiration4, первого частного полёта человека в космос с исключительно гражданским экипажем.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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