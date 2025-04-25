Двусторонний диалог: фермеры смогут разговаривать с растениями

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Представьте, если бы растение на поле могло "сказать" фермеру, что ему не хватает воды? Или если бы сам фермер мог предупредить растение о грядущей засухе, чтобы оно заранее начало экономить влагу?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Опрыскивание цветов

"Мы закладываем фундаментальные знания о том, как работает передача сигналов в растениях, — говорит первая автор исследования Весна Бачева, научный сотрудник CROPPS и стипендиат программы Schmidt Science Fellows. — Наша модель объясняет, каким образом сигналы передаются от одной части растения к другой, и как механические и химические импульсы распространяются внутри".

Бачева работает под руководством профессора химической и биомолекулярной инженерии Эйба Струка и доцента кафедры биологии растений Маргарет Франк в Корнелльском университете.

Ранее ученые спорили, какие именно сигналы передаются в растениях: одни предполагали, что это гормоны или химические вещества, другие считали, что дело в механических сигналах. Команда Бачевой создала модель, объединяющую оба подхода, и предложила целостную концепцию передачи сигналов при стрессах.

В перспективе ученые стремятся к двусторонней связи: не только растение будет "говорить" человеку, что ему нужно, но и фермер сможет передать сигнал — например, о приближающейся засухе, — чтобы растение заранее перешло в режим экономии ресурсов, пишет phys.org.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

