Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу
Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки
Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников
Модный бьюти-тренд: как скрытое мелирование визуально утроит объём волос
Где шашлык — прибыль, а не отдых: бизнес-маевка по-новому

Двусторонний диалог: фермеры смогут разговаривать с растениями

1:31
Наука

Представьте, если бы растение на поле могло "сказать" фермеру, что ему не хватает воды? Или если бы сам фермер мог предупредить растение о грядущей засухе, чтобы оно заранее начало экономить влагу?

Опрыскивание цветов
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Опрыскивание цветов

"Мы закладываем фундаментальные знания о том, как работает передача сигналов в растениях, — говорит первая автор исследования Весна Бачева, научный сотрудник CROPPS и стипендиат программы Schmidt Science Fellows. — Наша модель объясняет, каким образом сигналы передаются от одной части растения к другой, и как механические и химические импульсы распространяются внутри".

Бачева работает под руководством профессора химической и биомолекулярной инженерии Эйба Струка и доцента кафедры биологии растений Маргарет Франк в Корнелльском университете.

Ранее ученые спорили, какие именно сигналы передаются в растениях: одни предполагали, что это гормоны или химические вещества, другие считали, что дело в механических сигналах. Команда Бачевой создала модель, объединяющую оба подхода, и предложила целостную концепцию передачи сигналов при стрессах.

В перспективе ученые стремятся к двусторонней связи: не только растение будет "говорить" человеку, что ему нужно, но и фермер сможет передать сигнал — например, о приближающейся засухе, — чтобы растение заранее перешло в режим экономии ресурсов, пишет phys.org.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
Туризм
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу
Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки
Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников
Двусторонний диалог: фермеры смогут разговаривать с растениями
Модный бьюти-тренд: как скрытое мелирование визуально утроит объём волос
Где шашлык — прибыль, а не отдых: бизнес-маевка по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.