Граница Вселенной существует? Ответ разрушает привычное мышление

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Мечтали когда-нибудь долететь до самого края Вселенной? Представляли там стену, бесконечную пустоту или зеркало, в котором увидите себя? Реальность куда сложнее и загадочнее. Ответы ученых переворачивают наши привычные представления о космосе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

1. Почему мы никогда не найдем край

Вселенная расширяется с ускорением — пространство само по себе растягивается быстрее скорости света. Даже если бы мы отправились в путь на световом корабле, достичь "края" было бы невозможно.

То, что мы видим — это лишь наблюдаемая часть Вселенной. Её радиус около 46 миллиардов световых лет, но за этим горизонтом могут быть триллионы других галактик, свет от которых никогда не доберется до нас.

2. Какую форму имеет космос

Согласно данным телескопа Planck, наша Вселенная, вероятно, плоская — то есть бесконечная. Но есть и другие гипотезы: если космос замкнут, двигаясь в одном направлении, вы когда-нибудь вернетесь на исходную точку, как на поверхности шара. А может, мы существуем в "пузыре" среди множества других вселенных?

3. Что происходит за горизонтом событий

Из-за темной энергии более 90% всех галактик уже навсегда вышли из нашей досягаемости. Со временем звезды исчезнут с небосвода — не потому что погаснут, а потому что будут отдаляться быстрее света. Понимание структуры Вселенной будет стремительно угасать.

4. Безумные теории: голограммы и иные измерения

Некоторые ученые считают, что наша трехмерная реальность — всего лишь голограмма на двумерной поверхности. Другие обсуждают кротовые норы и переходы в параллельные миры. Проверить эти гипотезы пока невозможно — нам нужны новые законы физики, объединяющие гравитацию и квантовый мир.

Где заканчивается Вселенная?

Может быть, там, где заканчиваются наши знания. Каждый ответ рождает новые вопросы — и это главный двигатель науки. Космос продолжает держать нас в неведении и манит всё дальше.

Уточнения

Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε "ойкумена", "обитаемое, освоенное людьми пространство" — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

