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Комары-убийцы: вирус Ла-Кросс вызывает поражение мозга! Как избежать трагедии

1:58
Наука

Болезнь, вызываемая вирусом Ла-Кросса, представляет собой редкую, но серьёзную инфекцию, передающуюся через укусы комаров. Впервые вирус был идентифицирован в 1960-х годах в округе Ла-Кросс, штат Висконсин, и с тех пор ежегодно в США фиксируется от 30 до 90 случаев заражения.

комар Aedes riparius
Фото: commons.wikimedia by Owen Strickland, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
комар Aedes riparius

Чаще всего болезнь поражает мужчин и молодых людей в возрасте до 20 лет. Период наибольшего риска приходится на конец весны, лето и начало осени. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в верхнем Среднем Западе, Срединно-Атлантическом регионе и на юго-востоке США.

Основными переносчиками вируса являются комары вида Aedes triseriatus, которые предпочитают размножаться в дуплах деревьев и в небольших резервуарах с водой, таких как оставленные на улице контейнеры. Заболевание не передаётся от человека к человеку — для заражения требуется непосредственный укус инфицированного комара.

Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, тошноту и рвоту. В тяжёлых случаях инфекция может прогрессировать до энцефалита — воспаления мозга. Особенно подвержены осложнениям дети: у 75% маленьких пациентов болезнь приводит к развитию энцефалита. Несмотря на тяжесть симптомов, уровень смертности остаётся ниже 1%.

На сегодняшний день не существует специфического лечения или вакцины против вируса Ла-Кросса. Лечение сводится к поддерживающей терапии: контролю температуры тела, гидратации и устранению тяжёлых симптомов.

Основными мерами профилактики остаются использование репеллентов, ношение одежды с длинными рукавами и контроль за стоячей водой вокруг жилых домов, чтобы предотвратить размножение комаров.

Уточнения

Энцефали́т (лат  encephalitis «воспаление мозга») — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс «itis» указывает на воспалительный характер заболевания). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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