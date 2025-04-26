Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных

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На территории штата Миссисипи было сделано впечатляющее палеонтологическое открытие: из отложений извлечён гигантский позвонок мозазавра, морского ящера, господствовавшего в океанах мелового периода. Находку сделали геолог Джеймс Старнс и его коллега Джонатан Лиард.

Фото: commons.wikimedia by Emőke Dénes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вымершая морская ящерица Mosasaurus hoffmannii

Позвонок, по предварительным данным, принадлежит виду Mosasaurus hoffmanni, одному из крупнейших представителей мозазавров. Учёные оценивают длину животного в девять метров, однако представители этого вида могли достигать внушительных размеров — до пятнадцати метров. Старнс отметил, что найденный позвонок, возможно, является самым крупным экземпляром, когда-либо обнаруженным в истории Миссисипи.

Мозазавры были безжалостными морскими хищниками, охотившимися на рыбу, акул и даже других мозазавров. Они занимали вершину пищевой цепи в древних морях. В меловой период значительная часть территории нынешнего Миссисипи была покрыта тёплым мелководным морем, богатым разнообразной морской жизнью.

К сожалению, господство мозазавров в мировом океане закончилось около 66 миллионов лет назад. Причиной их вымирания стал глобальный катастрофический удар астероида Чиксулуб, который привёл к разрушению морских экосистем и исчезновению множества морских и наземных видов, включая мозазавров и нептичьих динозавров.

Открытие столь крупного позвонка не только проливает свет на размеры древних морских хищников, но и усиливает интерес к исследованию древних экосистем Северной Америки времён мелового периода.

Уточнения

Мозаза́вры (лат. Mosasauridae) — семейство вымерших морских ящериц (Lacertilia) из надсемейства мозазавроидей (Mosasauroidea или Mosasauria). Довольно близкие родственники современных варанов.

