Секрет успеха в Minecraft: когда стоит учиться у других, а когда действовать самому

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные нашли необычный способ исследовать механизмы социального и индивидуального обучения — с помощью популярной игры Minecraft. В ходе эксперимента участники управляли аватарами, разрушая блоки и собирая ресурсы в виртуальной среде.

Фото: commons.wikimedia by MovingBlocks, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ скрин игры Terasology

Ключевую роль в исследовании играла способность игроков выбирать между самостоятельным поиском ресурсов и наблюдением за действиями других участников. Особенно важным использование социальной информации становилось в "неоднородных" условиях — когда ресурсы были сгруппированы в определённых зонах.

Основной задачей для игроков было выработать стратегию поведения: когда стоит полагаться на собственный опыт, а когда — на подсказки от окружающих. Для анализа поведения участников команда учёных использовала специальный вычислительный метод, фиксируя поле зрения, перемещения и выборы игроков. Модель позволила объединить эти данные в единую систему оценки адаптивности.

Результаты показали, что именно гибкость — способность своевременно переключаться между социальными и индивидуальными стратегиями — оказывалась важнейшим фактором успешности. Адаптивность участников превосходила традиционные критерии оценки навыков и напрямую влияла на их достижения в игровом мире.

Это исследование стало шагом вперёд в понимании того, как взаимосвязаны социальное и индивидуальное обучение. Адаптивные механизмы, как выяснилось, не просто дополняют друг друга, а усиливают взаимное влияние, управляемое общей целью.

Полученные выводы открывают новые возможности для создания образовательных и рабочих систем, которые стимулируют адаптивное поведение, улучшая результаты как индивидуальных, так и групповых усилий.

Уточнения

Minecraft (произн. Майнкрафт; от англ. mine — «шахта; добывать» + craft — «ремесло; создавать») — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его студией Mojang AB.

