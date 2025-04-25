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Магнетар, который не должен был появиться: что происходит в галактике

2:18
Наука

В глубинах нашей галактики движется странный объект, происхождение которого озадачило астрономов. Речь идет о SGR 0501+4516 — мощном источнике излучения, находящемся примерно в 20 тысячах световых лет от Земли, в направлении созвездия Лебедя.

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Этот объект впервые заметили в 2008 году и отнесли к магнетарам — особому типу нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем.

Что такое нейтронные звезды и магнетары

Когда у массивной звезды заканчивается топливо, она рушится под тяжестью собственной гравитации и взрывается сверхновой. Остается сверхплотное ядро — нейтронная звезда, вес которой может превышать массу Солнца, сжатую в шар диаметром всего 40 км.

Если такое ядро вращается и испускает радиоволны, мы называем его пульсаром. А если магнитное поле звезды в сотни миллионов раз сильнее земного — перед нами магнетар.

Почему SGR 0501+4516 удивил ученых

Рядом с этим магнетаром обнаружили остатки сверхновой. Но проблема в том, что облако газа и пыли гораздо моложе самого объекта и никак с ним не связано. Их траектории движения не пересекались.

Это поставило под сомнение привычную теорию происхождения нейтронных звезд через взрыв сверхновой.

Какие есть версии

Астрономы выдвинули две гипотезы:

  • Слияние двух пульсаров: возможно, магнетар родился в результате столкновения двух нейтронных звезд.

  • "Схлопнувшийся" белый карлик: другая версия ещё удивительнее — белый карлик, вместо привычного взрыва, мог набрать критическую массу и сжаться до состояния магнетара.

Именно такая модель помогает объяснить загадочные быстрые радиовсплески, которые фиксируются в зонах галактик без молодых массивных звезд.

SGR 0501+4516 — это не просто блуждающая звезда. Это возможная подсказка к разгадке одних из самых странных явлений во Вселенной.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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