Каждое утро — новая вода: что происходит с Луной, пока все думают, что она мертва

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли Солнце создавать воду на Луне? Как ни парадоксально, но да — и у учёных теперь есть серьёзные доказательства этого. Всё дело в солнечном ветре, который на огромной скорости бьёт по беззащитной поверхности спутника Земли. В отличие от Земли, Луна не имеет магнитного поля или атмосферы, чтобы укрыться от потока заряженных частиц.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Лаборатория как модель Луны

Учёные из NASA смоделировали в лаборатории этот процесс. Они использовали пыль, собранную миссией "Аполлон-17", и подвергли её воздействию искусственного солнечного ветра, симулировав условия, эквивалентные 80 тысячам лет на Луне. Чтобы исключить любые примеси, пыль была предварительно обожжена, а все эксперименты проводились в герметичной вакуумной установке.

Химия лунной пыли

Когда протоны солнечного ветра сталкиваются с реголитом — поверхностным слоем лунной пыли — они подхватывают электроны и превращаются в атомы водорода. Эти атомы могут соединяться с кислородом, содержащимся в минералах, образуя гидроксил или воду. Всё это происходит буквально в миллиметровом верхнем слое Луны.

Свет, который указывает на воду

Спектральный анализ выявил чёткие изменения в световом сигнале — на инфракрасной длине волны, где поглощает энергия вода. Это свидетельство того, что в ходе эксперимента действительно образовались молекулы воды или её предшественника — гидроксила.

Вода, которая не стоит на месте

Более того, наблюдения космических аппаратов показали, что водяной след на Луне изменяется в течение суток — исчезает в жаркий полдень и возвращается к ночи. Это подтверждает: вода там — динамична, она образуется и испаряется прямо сейчас.

Перспектива для будущих миссий

Открытие может сыграть ключевую роль в будущих миссиях. Лунный грунт может стать источником воды, кислорода или топлива — важнейших ресурсов для освоения космоса.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

