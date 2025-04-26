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Каждое утро — новая вода: что происходит с Луной, пока все думают, что она мертва

2:06
Наука

Может ли Солнце создавать воду на Луне? Как ни парадоксально, но да — и у учёных теперь есть серьёзные доказательства этого. Всё дело в солнечном ветре, который на огромной скорости бьёт по беззащитной поверхности спутника Земли. В отличие от Земли, Луна не имеет магнитного поля или атмосферы, чтобы укрыться от потока заряженных частиц.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Лаборатория как модель Луны

Учёные из NASA смоделировали в лаборатории этот процесс. Они использовали пыль, собранную миссией "Аполлон-17", и подвергли её воздействию искусственного солнечного ветра, симулировав условия, эквивалентные 80 тысячам лет на Луне. Чтобы исключить любые примеси, пыль была предварительно обожжена, а все эксперименты проводились в герметичной вакуумной установке.

Химия лунной пыли

Когда протоны солнечного ветра сталкиваются с реголитом — поверхностным слоем лунной пыли — они подхватывают электроны и превращаются в атомы водорода. Эти атомы могут соединяться с кислородом, содержащимся в минералах, образуя гидроксил или воду. Всё это происходит буквально в миллиметровом верхнем слое Луны.

Свет, который указывает на воду

Спектральный анализ выявил чёткие изменения в световом сигнале — на инфракрасной длине волны, где поглощает энергия вода. Это свидетельство того, что в ходе эксперимента действительно образовались молекулы воды или её предшественника — гидроксила.

Вода, которая не стоит на месте

Более того, наблюдения космических аппаратов показали, что водяной след на Луне изменяется в течение суток — исчезает в жаркий полдень и возвращается к ночи. Это подтверждает: вода там — динамична, она образуется и испаряется прямо сейчас.

Перспектива для будущих миссий

Открытие может сыграть ключевую роль в будущих миссиях. Лунный грунт может стать источником воды, кислорода или топлива — важнейших ресурсов для освоения космоса.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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