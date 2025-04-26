Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд

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3:13
Наука

В самом сердце Китая, среди древних морских отложений провинции Гуйчжоу, палеонтологи наткнулись на находку, которую с полным правом можно назвать сенсацией. Это — самый полный скелет Dinocephalosaurus orientalis, морской рептилии, жившей около 240 миллионов лет назад. Скелет длиной около пяти метров вдохновил ученых на сравнение с мифическим китайским драконом — и не зря.

Глаз динозавра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз динозавра

Шея длиннее тела и хвоста

Главная особенность этой рептилии — невероятно длинная шея, состоящая из 32 позвонков. В отличие от других морских существ, она не просто вытянулась за счет удлинения костей, а "нарастила" позвонки. Такая конструкция придавала гибкость и, вероятно, обеспечивала хищнические преимущества в воде.

Исследователи обнаружили в желудке окаменелости хорошо сохранившуюся рыбу, а строение конечностей, напоминающее весла, указывает на то, что Dinocephalosaurus был полностью водным существом и плохо передвигался по суше.

Классификация и уникальность

Хотя этот вид был впервые описан в 2003 году учёным Ли Чунем, только теперь ученым удалось получить полное представление о его внешнем виде. В 2021 году рептилию выделили в отдельное семейство — Dinocephalosauridae — из-за её уникального строения и эволюционных особенностей, нехарактерных для других морских рептилий того времени.

Международное сотрудничество и мнения ученых

Профессор Ли Чунь из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии подчеркнул важность международного сотрудничества. Он отметил, что учёные из Китая, США, Великобритании и Европы работали совместно, используя недавно обнаруженные образцы из коллекции Китайской академии наук, чтобы углубить понимание Dinocephalosaurus orientalis. По его словам, эта рептилия, вероятно, является самой поразительной находкой из всех, сделанных в триасовых отложениях провинции Гуйчжоу.

Руководитель отдела естественных наук Национального музея Шотландии Ник Фрейзер заявил, что благодаря этой находке учёные впервые получили возможность увидеть удивительное длинношеее существо в полном объёме. Он отметил, что внешний облик рептилии вызывает сильное впечатление и напоминает легендарного китайского дракона.

Стефан Шпикман из Штутгартского государственного музея естественной истории выразил надежду, что будущие исследования позволят выяснить назначение необычайно длинной шеи и глубже понять эволюционное развитие этого семейства животных.

Окно в доисторический мир

Эта окаменелость — не просто ценный экспонат. Она дает представление о невероятно специализированной морской жизни триасового периода, где выживание диктовали странные и уникальные формы существования. Dinocephalosaurus orientalis стал ключом к пониманию загадок древнего мира, где миф и наука пересекаются удивительным образом.

Уточнения

Драко́н (греч. δράκων) — собирательное название, объединяющее ряд мифических существ, фигурирующих в мифах и фольклоре многих народов мира.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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