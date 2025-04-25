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Чёрная дыра в сердце биологии: что учёные узнали о происхождении сложных организмов

1:53
Наука

Эукариоты имеют ядра в клетках, в отличие от прокариотов.

CSIRO Science сфотографировала 1521 iPS-клетку в лаборатории
Фото: commons.wikimedia.org by ,, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
CSIRO Science сфотографировала 1521 iPS-клетку в лаборатории

Несмотря на гипотезу эндосимбиоза, миллиарды лет, прошедшие с объединения архей и бактерий, оставили пробелы в эволюции, которые ученые назвали "черной дырой в сердце биологии".

Команда из Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце под руководством доктора Энрике Муро проводила теоретическое и наблюдательное исследование, чтобы понять, как генетическая архитектура жизни изменилась, позволяя возникновение более сложных организмов. В их исследовании проанализированы 9913 протеомов и 33 627 геномов, что показало, что длины белков и генов следуют логнормальному распределению.

Логнормальное распределение описывает случайные величины, для которых логарифм имеет нормальное распределение, и это распределение часто используется для моделирования переменных, которые умножаются.

Исследователи, начиная с гипотетического последнего универсального общего предка (LUCA), обнаружили экспоненциальное увеличение средней длины генов по мере эволюции. Они также выявили механизм роста генов, где вариация длины генов связана со средней длиной белков.

Доктор Бартоло Луке из Политехнического университета Мадрида отметил, что можно предсказать распределение длины генов у конкретного вида, зная среднюю длину генов. У прокариот длина генов развивалась одновременно, но когда длина генов достигла 1500 нуклеотидов, процесс роста прекратился, и длина белков стабилизировалась на уровне около 500 аминокислот, что соответствует появлению эукариотической клетки, пишет nauka.offnews.

Уточнения

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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