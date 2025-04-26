Виртуальный эксперимент с эпидемией раскрыл неожиданную правду о поведении людей

Что, если бы новый вирус начал распространяться прямо сейчас? Как бы повели себя люди — поддались панике, остались дома или проигнорировали угрозу? Ответ на эти вопросы ученые попытались найти весьма необычным способом: они создали вымышленный город и запустили там эпидемию.
Исследователи из Технологического института Вирджинии использовали нейросеть ChatGPT, чтобы смоделировать развитие эпидемии в цифровом городе.
Так появился Дьюберри Холлоу — небольшой виртуальный населённый пункт с сотней жителей. Каждый житель — уникален: у него есть биография, характер и даже отношение к власти.
Например, 29-летняя Лайза — независимая, но нерешительная. 36-летняя Кэрол — спокойная, доверяет государству. А вот 64-летний Юджин — вспыльчив и не склонен подчиняться.
Затем в городе появился вирус под названием Catsate. Он передаётся воздушно-капельным путём, а уровень его опасности изначально неясен. Это создало идеальные условия для наблюдения за реакцией общества.
Жители получали ежедневные новости, рекомендации по самоизоляции и ношению масок. Учёные смотрели, как персонажи будут реагировать: останутся ли дома, сократят ли контакты, последуют ли советам или проигнорируют их?
Результаты оказались показательными. Удалось выделить две модели поведения:
Интересно, что добровольно изолировались в основном те, кто уже начал кашлять или почувствовал жар.
Ценность эксперимента не только в создании цифрового города. Главное — новая методика моделирования, в которой учитывается поведение человека. Ведь именно человеческий фактор часто делает борьбу с эпидемиями непредсказуемой.
"Мы моделируем не просто числа — мы моделируем людей", — подчёркивают авторы исследования.
Эпиде́мия (лат. epidemia, греч. επιδημία - "распространённый в народе", от ἐπι - на, среди и δῆμος - народ) — прогрессирующее распространение заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайных ситуаций.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?