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Виртуальный эксперимент с эпидемией раскрыл неожиданную правду о поведении людей

2:18
Наука

Что, если бы новый вирус начал распространяться прямо сейчас? Как бы повели себя люди — поддались панике, остались дома или проигнорировали угрозу? Ответ на эти вопросы ученые попытались найти весьма необычным способом: они создали вымышленный город и запустили там эпидемию.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Город, которого нет

Исследователи из Технологического института Вирджинии использовали нейросеть ChatGPT, чтобы смоделировать развитие эпидемии в цифровом городе.

Так появился Дьюберри Холлоу — небольшой виртуальный населённый пункт с сотней жителей. Каждый житель — уникален: у него есть биография, характер и даже отношение к власти.

Например, 29-летняя Лайза — независимая, но нерешительная. 36-летняя Кэрол — спокойная, доверяет государству. А вот 64-летний Юджин — вспыльчив и не склонен подчиняться.

Новый вирус и его последствия

Затем в городе появился вирус под названием Catsate. Он передаётся воздушно-капельным путём, а уровень его опасности изначально неясен. Это создало идеальные условия для наблюдения за реакцией общества.

Жители получали ежедневные новости, рекомендации по самоизоляции и ношению масок. Учёные смотрели, как персонажи будут реагировать: останутся ли дома, сократят ли контакты, последуют ли советам или проигнорируют их?

Поведение под микроскопом

Результаты оказались показательными. Удалось выделить две модели поведения:

  • Ответственные действия. Люди следуют указаниям, и распространение вируса замедляется.
  • Игнорирование угрозы. Жители саботируют рекомендации, и заболеваемость резко растёт.

Интересно, что добровольно изолировались в основном те, кто уже начал кашлять или почувствовал жар.

Почему это важно

Ценность эксперимента не только в создании цифрового города. Главное — новая методика моделирования, в которой учитывается поведение человека. Ведь именно человеческий фактор часто делает борьбу с эпидемиями непредсказуемой.

"Мы моделируем не просто числа — мы моделируем людей", — подчёркивают авторы исследования.

Уточнения

Эпиде́мия (лат. epidemia, греч. επιδημία - "распространённый в народе", от ἐπι - на, среди и δῆμος - народ) — прогрессирующее распространение заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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