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Смартфон, который нельзя взломать? Прототип уже работает, но есть нюанс

2:02
Наука

Можно ли создать телефон, который невозможно взломать? Пока это звучит как научная фантастика. Разработка сверхзащищённого устройства на базе KasperskyOS идёт, но путь этот далеко не простой.

кибербезопасность
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кибербезопасность

Почему всё так сложно?

Один из главных тормозов — драйверы. Без них операционная система не может "общаться" с железом, а разработчики сторонних компаний не спешат их создавать.

"Основные проблемы — драйверы: разработчики сторонних компаний не хотят создавать драйверы, пока мы не докажем массовость наших решений. А самостоятельная разработка весьма трудоёмка", — говорит основатель Евгений Касперский.

К тому же производители оборудования часто не хотят делиться технической документацией, а это серьёзно мешает разработке и повышает стоимость проекта.

Что уже работает?

Как сообщает "Царьград", несмотря на все трудности, глава компании уже пользуется прототипом. Телефон выполняет базовые функции — звонки, обмен сообщениями и веб-сёрфинг. Главное — безопасность на уровне, недоступном большинству современных устройств.

Параллельно "Лаборатория Касперского" развивает другие проекты на KasperskyOS. Один из них — защищённый клиент, созданный в сотрудничестве с компаниями из России и Китая. С ним всё идёт быстрее: открытое взаимодействие и готовность производителей помогать играют ключевую роль.

Когда ждать массовый запуск?

Пока сроков нет. Телефон до сих пор в разработке, и его выход на массовый рынок откладывается. Однако тестирование уже идёт: ограниченную версию KasperskyOS Mobile проверяют бизнес-клиенты, которым важна защита данных.

Ожидается, что система найдёт применение в промышленной инфраструктуре и корпоративном секторе — там, где безопасность критична. Так появится ли в ближайшем будущем телефон, который нельзя взломать?

Вопрос остаётся открытым.

Уточнения

АО "Лаборато́рия Каспе́рского" - международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведёт свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Центральный офис "Лаборатории Касперского" находится в Москве.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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