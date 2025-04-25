Смартфон, который нельзя взломать? Прототип уже работает, но есть нюанс

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли создать телефон, который невозможно взломать? Пока это звучит как научная фантастика. Разработка сверхзащищённого устройства на базе KasperskyOS идёт, но путь этот далеко не простой.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кибербезопасность

Почему всё так сложно?

Один из главных тормозов — драйверы. Без них операционная система не может "общаться" с железом, а разработчики сторонних компаний не спешат их создавать.

"Основные проблемы — драйверы: разработчики сторонних компаний не хотят создавать драйверы, пока мы не докажем массовость наших решений. А самостоятельная разработка весьма трудоёмка", — говорит основатель Евгений Касперский.

К тому же производители оборудования часто не хотят делиться технической документацией, а это серьёзно мешает разработке и повышает стоимость проекта.

Что уже работает?

Как сообщает "Царьград", несмотря на все трудности, глава компании уже пользуется прототипом. Телефон выполняет базовые функции — звонки, обмен сообщениями и веб-сёрфинг. Главное — безопасность на уровне, недоступном большинству современных устройств.

Параллельно "Лаборатория Касперского" развивает другие проекты на KasperskyOS. Один из них — защищённый клиент, созданный в сотрудничестве с компаниями из России и Китая. С ним всё идёт быстрее: открытое взаимодействие и готовность производителей помогать играют ключевую роль.

Когда ждать массовый запуск?

Пока сроков нет. Телефон до сих пор в разработке, и его выход на массовый рынок откладывается. Однако тестирование уже идёт: ограниченную версию KasperskyOS Mobile проверяют бизнес-клиенты, которым важна защита данных.

Ожидается, что система найдёт применение в промышленной инфраструктуре и корпоративном секторе — там, где безопасность критична. Так появится ли в ближайшем будущем телефон, который нельзя взломать?

Вопрос остаётся открытым.

Уточнения

АО "Лаборато́рия Каспе́рского" - международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведёт свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Центральный офис "Лаборатории Касперского" находится в Москве.

