Человечество ждёт странное будущее: мозг будет жить отдельно от тела

Может ли человек полностью заменить своё тело на искусственное, сохранив при этом сознание? Учёные уверены: через два столетия это станет реальностью.
Прогресс не стоит на месте. Сегодня врачи уже используют искусственные хрусталики, зубные импланты, а на биопринтерах печатают сердечные клапаны. Зрение, слух, подвижность — всё это можно восстановить за счёт технологий.
Технический комфорт играет с нами злую шутку. Мы меньше двигаемся, больше сидим, мышцы и суставы теряют силу, зрение слабеет от экранов. Антрополог Елена Сударикова утверждает: со временем мы всё больше будем нуждаться в "ненатуральных" улучшениях тела.
"Организм, обновлённый с помощью технологий, больше не сможет пользоваться рецепторами и получать сигналы от внешнего мира. Тогда мозг перейдёт к цифровым интерфейсам — и это уже не будет человеческое мышление", — считает Сударикова.
Сударикова уверена: кибергизация — это благо. Благодаря ей люди с разными генотипами смогут выживать, а значит, человечество сохранит разнообразие. Это критически важно в условиях будущих глобальных потрясений.
Развитие нейроинтерфейсов — не за горами. Уже сегодня они помогают людям восстанавливать управление телом, а в будущем смогут полностью заменить органы чувств.
Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo "сообщаю стройный вид", от др.-греч. ὄργανον - "орудие") — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.
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