Детский рак отступает: что заставило опухоль стать мышцей

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Превращение злокачественных клеток в обычные мышечные — звучит как научная фантастика. Но исследователи из США и Италии доказали: это реально. Их открытие может стать революцией в лечении рака.

Фото: Wikimedia Commons by Unknown photographer is licensed under Public domain Метастазирование рака молочной железы в печень

Что произошло

Учёные работали с рабдомиосаркомой — одной из самых опасных форм детского рака, развивающейся из мышечной ткани. Они уже имели успех в лечении другой детской опухоли — саркомы Юинга, и теперь решили повторить эксперимент с новым типом злокачественных клеток.

Как они это сделали

Команда использовала метод генетического скрининга, чтобы найти ключевой белок, не дающий клеткам завершить путь развития в полноценные мышцы. Ответ оказался в NF-Y — ядерном факторе транскрипции. Стоило лишь "отключить" этот белок, как произошло невероятное.

"Клетки буквально превратились в нормальные мышцы. Они утратили признаки опухоли, перестали бесконтрольно делиться и сосредоточились на сокращениях. У них просто не осталось энергии на то, чтобы снова стать раковыми", — рассказали исследователи.

Почему это важно

Этот прорыв — не просто случайность. Учёные уверены: подход можно адаптировать для других видов сарком и даже разных типов рака. Методика позволяет не разрушать опухоль, а "перепрограммировать" её, заставив вернуться к нормальному состоянию.

Что дальше

Теперь речь идёт о создании новой дифференцированной терапии — то есть лечения, которое помогает клеткам развиваться правильно, а не убивает их. Это может значительно ускорить появление безопасных и эффективных методов борьбы с раком.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

