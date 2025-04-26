Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Незапланированное путешествие: прогулка от Бехине до Тына-над-Влтавой
Шеф-повар из Италии сотворил невозможное: 90 килограммов ушли благодаря этому
Волнительный момент: как мама Тимоти Шаломе отреагировала на его любовь к Кайли Дженнер?
Человечество ждёт странное будущее: мозг будет жить отдельно от тела
Вы сами виноваты: грядка намекала, лук кричал, а вы — игнорировали
55+ и минус кости? Диета, которая развенчала старую угрозу
Сад против пня: лайфхак, который работает даже без лопаты и бензопилы
Спартак – ЦСКА: день, когда вся Москва делится на красных, красных и ещё раз красных
Слишком рано? Нет — вовремя: пересадка пионов весной

Детский рак отступает: что заставило опухоль стать мышцей

1:44
Наука

Превращение злокачественных клеток в обычные мышечные — звучит как научная фантастика. Но исследователи из США и Италии доказали: это реально. Их открытие может стать революцией в лечении рака.

Метастазирование рака молочной железы в печень
Фото: Wikimedia Commons by Unknown photographer is licensed under Public domain
Метастазирование рака молочной железы в печень

Что произошло

Учёные работали с рабдомиосаркомой — одной из самых опасных форм детского рака, развивающейся из мышечной ткани. Они уже имели успех в лечении другой детской опухоли — саркомы Юинга, и теперь решили повторить эксперимент с новым типом злокачественных клеток.

Как они это сделали

Команда использовала метод генетического скрининга, чтобы найти ключевой белок, не дающий клеткам завершить путь развития в полноценные мышцы. Ответ оказался в NF-Y — ядерном факторе транскрипции. Стоило лишь "отключить" этот белок, как произошло невероятное.

"Клетки буквально превратились в нормальные мышцы. Они утратили признаки опухоли, перестали бесконтрольно делиться и сосредоточились на сокращениях. У них просто не осталось энергии на то, чтобы снова стать раковыми", — рассказали исследователи.

Почему это важно

Этот прорыв — не просто случайность. Учёные уверены: подход можно адаптировать для других видов сарком и даже разных типов рака. Методика позволяет не разрушать опухоль, а "перепрограммировать" её, заставив вернуться к нормальному состоянию.

Что дальше

Теперь речь идёт о создании новой дифференцированной терапии — то есть лечения, которое помогает клеткам развиваться правильно, а не убивает их. Это может значительно ускорить появление безопасных и эффективных методов борьбы с раком.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Недвижимость
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Как вырастить голубику без особого ухода — проверено на практике
Садоводство, цветоводство
Как вырастить голубику без особого ухода — проверено на практике Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Ту-144: сверхзвук по-советски — гордость, риск и история, опередившая время Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Последние материалы
55+ и минус кости? Диета, которая развенчала старую угрозу
Сад против пня: лайфхак, который работает даже без лопаты и бензопилы
Спартак – ЦСКА: день, когда вся Москва делится на красных, красных и ещё раз красных
Слишком рано? Нет — вовремя: пересадка пионов весной
Хочешь научиться подтягиваться? Начни с этих пяти упражнений — и результат не заставит себя ждать
Финансовая независимость: сколько нужно на самом деле, чтобы жить без забот
Техника СССР. Самый мощный советский мопед
Секрет раскрыт: как обычный яблочный уксус творит чудеса с вашим здоровьем
Тормоза есть, но не сработали: что забыл водитель перед поездкой
Никто не планировал шедевр — а получился салат, за который дерутся в семье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.