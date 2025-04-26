Что произойдёт с сердцем и мозгом, если полностью заменить воду чаем

3:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Что произойдёт с телом, если пить чай вместо воды? Учёные предупреждают: чай — почти то же самое, что и вода. Но если заменить один напиток другим, последствия не заставят себя ждать. И некоторые из них — совсем не очевидны.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Поддержит сердце

Чай может стать настоящим другом для сердца. Учёные подтверждают, что черный, зелёный и чай из гибискуса помогают снизить давление и уровень "плохого" холестерина. Всё благодаря теафлавинам и теарубигинам — веществам, которые содержатся в напитке и благотворно влияют на сосуды.

Мозг скажет "спасибо"

Зелёный чай бодрит — но не только за счёт кофеина. В нём есть аминокислота L-теанин, которая в паре с кофеином улучшает внимание, концентрацию и даже когнитивные функции. Такой эффект был подтверждён исследованиями.

Полезен для пищеварения

Травяные чаи давно советуют тем, кто страдает от проблем с ЖКТ. И не зря. По словам экспертов, ромашка, мята и имбирь уменьшают вздутие, успокаивают желудок и помогают при тошноте. Плюс: танины в чёрном чае обладают антибактериальными свойствами и стимулируют рост полезных бактерий.

Много кофеина — не всегда хорошо

Черный, зелёный и улун содержат кофеин, пусть и в меньших дозах, чем кофе. Однако 5-6 чашек в день — и вы рискуете столкнуться с бессонницей, нервозностью и учащённым сердцебиением. Особенно важно избегать таких чаёв вечером. Учёные рекомендуют умеренность.

Чашка спокойствия

Ромашковый чай — идеальный вечерний напиток. Благодаря антиоксиданту апигенину он снижает тревожность и помогает расслабиться. Если вы плохо засыпаете — попробуйте заменить вечернюю рутину чашкой ромашки. Это действительно работает — и это научно подтверждено.

Антиоксидантная защита

Доктор медицинских наук Аманда Севилла объясняет: в чае много фитохимикатов — антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и замедляют старение клеток. Особенно богаты ими зелёные сорта — они нейтрализуют вред и снижают риск хронических заболеваний.

Разгонит метаболизм

Зелёный чай помогает контролировать вес — это доказано научными публикациями. Он регулирует уровень глюкозы и ускоряет обмен веществ. Эффект особенно заметен у людей с диабетом и предрасположенностью к нему.

Снизит воспаление

По данным Международного журнала молекулярной науки, зелёный и чёрный чаи помогают справляться с хроническим воспалением, включая аутоиммунные состояния. В одном из исследований пациенты с волчанкой отметили улучшения уже спустя 12 недель.

Частые визиты в туалет

Некоторые сорта чая обладают мочегонным эффектом: особенно это касается зелёного, гибискуса и одуванчика. Но вместе с жидкостью из организма выводятся и полезные вещества. Поэтому такой эффект хорош только в умеренных дозах и не позднее 16:00.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

